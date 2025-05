Reggio Calabria, Finali Jr. NBA: trionfo dei Miami Heat di San Donà di Piave

StrettoWeb

E’ l’Istituto Comprensivo Ippolito Nievo di San Donà di Piave, in campo con le jersey dei Miami Heat, la squadra vincitrice della settima edizione della Jr. NBA / Jr. WNBA FIP Schools League. Nella finalissima giocata al PalaBenvenuti di Reggio Calabria i veneti si sono imposti sull’IC Massimiliano Guerri di Reggello per 24-16, incidendo così il proprio nell’Albo d’Oro della manifestazione, vinta nel 2024 proprio dagli studenti toscani. Terzo posto per i Toronto Raptors dell’IC Morante Filzi di Milano davanti ai Philadelphia 76ers dell’IC Publio Vibio Mariano di Roma (25-17).

Si conclude così, con il trionfo dei Miami Heat, un’ennesima splendida edizione del torneo scolastico targato FIP ed NBA. La manifestazione ha visto giocare da febbraio ad oggi circa 5.000 studenti della Scuola Secondaria di primo grado e che a Reggio Calabria, e per il Final Event, organizzato con il prezioso supporto organizzativo del Comitato Regionale FIP Calabria, ha visto contendersi l’Anello le 16 squadre vincitrici dei 16 tornei cittadini.

Sugli spalti, ad assistere a tutte le 40 partite dell’evento conclusivo, c’erano il Vice President NBA Head of Basketball Operations Europe & Middle East Neal Meyer, il Coordinatore delle Attività del Settore Squadre Nazionali maschili Gigi Datome, l’ex Azzurra ed ex WNBA Francesca Zara, oltre al presidente del Comitato Regionale Calabria Paolo Surace.

Premi individuali a Anna Bellini (Brooklyn Nets di Reggello) e Giulio Maria Ruggiero (Miami Heat di San Donà di Piave), MVP del torneo e omaggiati di una maglia della Nazionale da Datome e Zara.

La storia della Jr. NBA FIP Schools League

Settima edizione per il torneo scolastico targato FIP ed NBA. Era il 2016, quando a Roma si organizzò il primo, ed allora unico, torneo cittadino che subito riuscì a intercettare 30 scuole della Capitale. Escluso il periodo del Covid, il torneo ha avuto un’impressionante richiesta di organizzazione da parte di tutto il territorio italiano. Con la Jr. NBA FIP il basket entra infatti nelle scuole medie, con un torneo snello (partite di 10 minuti, sempre almeno una bambina in campo, le uscite in orario curriculare sono al massimo 5 per tutto l’anno scolastico) e con la distribuzione gratuita dei bellissimi kit di gioco. Alla squadra vincitrice l’Anello Jr. NBA FIP Schools League

Classifica Final Event Jr. NBA/Jr. WNBA FIP Schools League 2025

IC IPPOLITO NIEVO SAN DONA’ DI PIAVE / MIAMI HEAT IC MASSIMILIANO GUERRI REGGELLO / BROOKLYN NETS IC MORANTE-FILZI MILANO / TORONTO RAPTORS IC PUBLIO VIBIO MARIANO / PHILADELPHIA 76ers IC NARDI P.S. GIORGIO / NEW YORK KNICKS IC F. D’ASSISI-N. AMORE NAPOLI / ATLANTA HAWKS IC CARDUCCI LIVORNO / CHARLOTTE HORNETS IC BALDASSARRE TRANI / PORTLAND TRAILBLAZERS IC CAMPI ELISI TRIESTE / S.ANTONIO SPURS IC QUARTIERI NUOVI ANCONA / GOLDEN STATE WARRIORS IC CHIETI 1 / ORLANDO MAGIC IC PASCOLI MATERA / DETROIT PISTONS IC SPOLETO 2 / ATLANTA HAWKS IC CASSIODORO-DON BOSCO R. CALABRIA / CHICAGO BULLS IC DE AMICIS-BOLANI REGGIO CALABRIA / LOS ANGELES LAKERS IC MASSARI GALILEI BARI / PHILADELPHIA 76ers

Albo d’Oro Jr. NBA/Jr. WNBA FIP Schools League

2025 – IC Ippolito Nievo San Donà di Piave / Miami Heat

2024 – Scuola Media Statale Massimiliano Guerri -Reggello (FI) / Oklahoma City Thunder

2023 – Denver Nuggets/IC. Campi Elisi Trieste

2022 – non disputato

2021 – non disputato

2020 – non assegnato

2019 – Sacramento Kings/San Carlo Milano

2018 – Chicago Bulls/IC Giuseppe Impastato Roma

2017 – Los Angeles Lakers/IC Leonardo da Vinci Guidonia

2016 – Oklahoma City Thunder/IC Vibo Mariano Roma