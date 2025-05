A Reggio Calabria si celebra la Festa della Mamma con una serata poetica e culturale per ricordare Caterina Zema

StrettoWeb

Appuntamento a domenica 11 maggio alle ore 18.30, quando la stazione FS di RC S Caterina festeggerà “La Mamma”, con una serata Poetica in Dialetto ed Italiano, a tema libero, per ricordare Caterina Zema, musicista, poetessa e scrittrice. Ha lasciato un grande ricordo nel mondo della cultura reggina, proprio per questo con Elena Festa, da sempre impegnato a livello culturale, soprattutto a livello teatrale, si è deciso nella giornata della Festa della Mamma di ricordare Caterina Zema, che da sempre è stata molto amata in città per la sua grande forza nel trasmettere la sua passione musicale.

Già all’annuncio sono fioccate le prenotazioni di tanti poeti dell’area Metropolitana per declamare le loro liriche nella Sala Museo FS Pietro Germi della stazione di RC S Caterina, divenuto da tempo uno dei luoghi culturali più importanti del Sud Italia. Appuntamento a domenica 11 maggio 2025 alle ore 18.30 nella stazione FS di RC S Caterina. A condurre la serata saranno: Elena Festa e Pino Cambera; il maestro Adolfo Zagari con la sua Fisarmonica accompagnerà le liriche dei poeti.

