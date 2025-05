Reggio Calabria, il 28 maggio l’evento conclusivo del progetto “Tra Scilla e Cariddi”

StrettoWeb

Il 28 maggio ore 9.30 alla Sala Monteleone, Consiglio Regionale della Calabria saranno presentati i risultati del progetto, finanziato dall’Unione Europea – NextGeneration EU, che ha coinvolto tredici scuole della regione Calabria e dieci della Sicilia in un percorso di educazione alla cittadinanza attiva, legalità e memoria, con l’obiettivo di promuovere una cultura della giustizia, della partecipazione e della libertà tra le nuove generazioni. Un percorso formativo animato dalla coop Azione Sociale di Messina e dal Centro Comunitario di Reggio Calabria, capofila l’Istituto Alberghiero di Soverato.

L’idea di coinvolgere Istituti scolastici della regione Sicilia e la regione Calabria nasce dalla necessità di riscattare queste due terre martoriate dai fenomeni di mafia e di ‘ndrangheta, rendere Protagonisti i ragazzi e le ragazze, da 11 ai 18 anni, fornendo loro strumenti che li possano rendere attori reali del cambiamento dei propri territori, soprattutto far conoscere loro esperienze positive che possano aiutarli a far cambiare la narrazione con cui vengono sempre identificate queste due regioni e per formare cittadine e cittadini attivi, partecipi, responsabili e competenti, consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri.

Il programma prevede un Podcast a cura degli studenti partecipanti al progetto, Interventi di Assessore regionale , Caterina Capponi, Politiche giovanili, Assessore regionale , Stefania Caracciolo, Istruzione, Assessore Politiche sociali Lucia Nucera, Franca Falduto, Coordinamento delle Consulte Provinciali Studentesche della Calabria, Pietro Molinaro, Presidente Commissione consiliare contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa, Intervento del D.S. dell’I.I.S. “Malafarina” di Soverato Saverio Candelieri, scuola capofila del progetto, un intermezzo musicale a cura dell’Orchestra degli studenti dell’I.C. “Cariati”, uno Spazio dedicato agli studenti, talk con Vincenzo Chindamo e Antonino De Masi, esempi e storie dell’impegno nella lotta alla criminalità organizzata, conclusioni e rilancio delle prospettive future a cura di Mario Nasone – Presidente Centro Comunitario Agape, Debora Colicchia – Azione Sociale Cooperativa – Sicilia. Coordina i lavori: Giulia Melissari – Coordinatrice progetto Centro Comunitario Agape.