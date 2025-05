Reggio Calabria, emergenza rifiuti a Gallico Superiore: i residenti invocano interventi immediati

StrettoWeb

Da settimane la spazzatura non viene più raccolta e ora i residenti di via Anita Garibaldi, contrada Prioli, a Gallico Superiore, nella periferia nord di Reggio Calabria, sono esasperati. In una zona situata a pochi metri dalla rotatoria Gallico-Gambarie, si sta consumando una vera e propria emergenza igienico-sanitaria: i sacchetti dei rifiuti si accumulano lungo le strade, esalano cattivi odori e attirano topi, con evidenti rischi per la salute pubblica.

A lanciare l’allarme sono gli stessi cittadini, che si sono rivolti anche alla redazione di StrettoWeb dopo numerose segnalazioni rimaste inascoltate. “Abbiamo contattato più volte Ecologia Oggi tramite WhatsApp – scrivono in una nota – ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Il silenzio totale, a fronte di una situazione che peggiora di giorno in giorno, è inaccettabile”.

Le immagini a corredo dell’articolo documentano una situazione di abbandono evidente: cumuli di rifiuti lungo i bordi della strada, contenitori traboccanti e un ambiente che sta rapidamente diventando invivibile, soprattutto con l’avvicinarsi della stagione estiva.

I cittadini chiedono a gran voce un intervento immediato da parte del Comune e della società incaricata della raccolta, affinché venga ripristinata la normalità. “Non vogliamo altro che vivere in un quartiere decoroso, pulito, dove i servizi basilari siano garantiti – sottolineano –. Ci appelliamo al senso di responsabilità delle istituzioni: intervenite prima che sia troppo tardi”.

La situazione, segnalano i residenti, è tanto più grave considerando che l’area in questione si trova lungo un’importante arteria di collegamento, percorsa quotidianamente da cittadini e turisti. L’immagine che offre oggi via Anita Garibaldi, purtroppo, è ben lontana da quella di un territorio accogliente e civile.

In attesa di risposte ufficiali e, soprattutto, di interventi concreti, i cittadini non escludono ulteriori azioni di protesta per richiamare l’attenzione sul degrado che li circonda.

