Reggio Calabria, due operazioni in otto giorni contro la ‘ndrangheta: segnale forte dalla magistratura

StrettoWeb

“In soli otto giorni la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha portato a compimento due operazioni giudiziarie. Con l’operazione “Monastero” si attesta la pervasività delle cosche nel tessuto economico della città e con l’operazione “Millennium” si perseguono gravissimi reati come lo scambio elettorale politico-mafioso”. Lo afferma in una nota il Coordinamento Libera Reggio Calabria.

“Due inchieste che raccontano i movimenti della ‘ndrangheta e, pertanto, evidenziano un territorio gravemente danneggiato dalla criminalità organizzata. E’ a partire dalle azioni della magistratura che la città di Reggio Calabria può trovare spinta e motivazione per credere in un cambiamento possibile”.

“Il procuratore Giuseppe Lombardo denuncia che Reggio Calabria non è una città come le altre e, ricordando Giovanni Falcone, asserisce che per affrontare i poteri mafiosi serve un impegno straordinario, un impegno che lo Stato è pronto a mantenere ogni giorno a fianco dei cittadini. Libera, nel suo lavoro di rete fra associazioni, cittadini, imprenditori, scuole e istituzioni, supporta e sostiene scelte quotidiane di legalità credendo nella forza della collettività per il raggiungimento della giustizia sociale come bene comune”.