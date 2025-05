Reggio Calabria: dopo 3 anni la Amerigo Vespucci torna in città, due giorni di eventi con la nave più bella del mondo

StrettoWeb

Nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e Nave Scuola della Marina Militare, Ambasciatore del Made in Italy nel mondo, torna dopo tre anni a Reggio Calabria dove ormeggerà alla Banchina Nuova di Levante del Porto dal 5 maggio. La Nave lascerà Reggio Calabria la mattina presto del 7 maggio per navigare verso Palermo. Anche a Reggio Calabria, 11a tappa del Tour Mediterraneo, Nave Amerigo Vespucci sarà affiancata dal Villaggio IN Italia. L’iniziativa del Tour Mediterraneo Vespucci con il Villaggio IN Italia nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del “Tour Mondiale” che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Il progetto è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi S.p.A. e Ninetynine.

Al suo arrivo a Reggio Calabria Nave Amerigo Vespucci sarà accolta da una welcome ceremony e da numerose autorità civili e militari tra cui: il Presidente della Regione dott. Roberto Occhiuto; il Prefetto di Reggio Calabria Dott.ssa Clara Vaccaro; il Sindaco di Reggio Calabria Dott. Giuseppe Falcomatà; il Comandante Interregionale Marittimo Sud Ammiraglio di Squadra Vincenzo Montanaro in rappresentanza della Marina Militare; il Questore di Reggio Calabria Dott. Salvatore La Rosa; il Direttore Marittimo della Calabria e Basilicata Tirrenica Contrammiraglio Giuseppe Sciarrone; il Commissario dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Avv. Francesco Rizzo; il Comandante Militare Esercito Calabria Colonnello Ugo Gaeta; il C.te Provinciale VV.F. Ing. Casella in rappresentanza del C.te della Direzione regionale VV.F. Calabria (Dott. Maurizio Lucia) e il dott. Macri in rappresentanza del Presidente del Consiglio Regionale Calabria (Dott. Filippo Mancuso).

Banda musicale della Brigata Meccanizzata “AOSTA”

Ad accompagnare l’arrivo della Nave Scuola della Marina Militare a Reggio Calabria la banda musicale della Brigata Meccanizzata “AOSTA” che si esibirà anche a favore del pubblico al Villaggio IN Italia nei due giorni di sosta.

Nel corso della tappa calabra sono attesi al Villaggio IN Italia: il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo e Luca Andreoli Amministratore Delegato di Difesa Servizi S.p.A., la società in house del Ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa.

Tante le attività in programma a Reggio Calabria con il Tour Mediterraneo Vespucci a partire dall’iniziativa, in collaborazione con il Ministero della Cultura, “Scopri i tesori del MArRC con Nave Amerigo Vespucci” che per le giornate del 6 e del 7 maggio mette a disposizione sul sito https://tourvespucci.it/reggio-calabria-5-7-maggio-2025/ biglietti a tariffa ridotta per visitare il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, uno dei più importanti musei archeologici d’Italia che ospita i celeberrimi Bronzi di Riace (biglietti disponibili fino a esaurimento dei posti).

Nei giorni di sosta la conference hall del Villaggio IN Italia, ospiterà una serie di appuntamenti:

Lunedì 5 maggio: alle ore 11.00 il panel a cura del Ministero per le Disabilità “Barriere sensoriali, accessibilità e sviluppo di buone pratiche” dedicato all’impatto delle nuove tecnologie sulla vita delle persone con disabilità; alle ore 18.00 tornerà l’appuntamento dedicato ai più piccoli del progetto “Generazione Vespucci” con la favola del Vespucci, un racconto in musica delle avventure di “Aurora e la nave incantata” a cura di Veronica Maya e del gruppo di fiati “Millenium Ensemble” (testo di Veronica Maya, Nicol Montuori e Vincenzo Manzo. Musiche originali di Catello, Beatrice e Anna Maria Milo). Evento prenotabile sul sito www.tourvespucci.it.

Martedì 6 maggio: alle ore 11.00 ci sarà la presentazione del numero speciale del Notiziario della Marina dedicato al “Tour Mondiale Vespucci 2023-25”.

Triplo appuntamento

Al Villaggio IN Italia (in Conference Hall) di Reggio Calabria ci sarà un triplo appuntamento a cura dell’agenzia stampa ANSA: il 5 maggio alle ore 15.30 ci sarà la presentazione delle tappe della quinta edizione del Nastro Rosa Tour, il Giro d’Italia in barca a vela organizzato da Difesa Servizi S.p.A. in collaborazione con la Marina Militare e SSi Sports & Events, con il supporto della Federazione Italiana Vela, il patrocinio del CONI e Rai e ANSA media partner. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour rappresenta un’opportunità unica per esplorare e celebrare la bellezza del nostro Paese attraverso il mare, unendo tradizione, cultura e sport. La regata, che partirà da Venezia l’8 giugno per arrivare a Genova il 13 luglio passando anche per Reggio Calabria, mette in risalto non solo le meraviglie naturali e architettoniche dei paesi oggetto di tappa, ma anche i valori fondamentali della Marina Militare, come la lealtà e coraggio e educazione, valori tipici dello sport della vela. A seguire sarà presentato il volume “Diario di Bordo 2024” che racconta i momenti salienti dell’ultima edizione del Nastro Rosa Tour. Alle ore 16.45 dello stesso giorno si terrà il Talk ANSA dal titolo “Il Vespucci incontra la Calabria: le eccellenze italiane si raccontano a Reggio Calabria”. Trasmesso anche in diretta streaming sul sito ANSA.it e sul canale YouTube del Tour Vespucci, il talk racconterà le eccellenze del territorio spaziando tra i temi del turismo e dell’hospitality, dell’economia e dello sviluppo industriale. Il terzo appuntamento in programma alle ore 15.00 del 6 maggio sarà dedicato al tema “Il Vespucci incontra la tecnologia: lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale“.

Fondazione Francesca Rava

A bordo di Nave Amerigo Vespucci il 5 maggio alle ore 15.00 tornerà Fondazione Francesca Rava con una visita educativa a favore di un gruppo di ragazzi coinvolti nel progetto “Borse Blu” ideato insieme alla Marina Militare, per fornire a giovani provenienti da situazioni e contesti di fragilità economica e familiare, nuovi strumenti a sostegno del loro futuro. Il pomeriggio 7 maggio, quando Nave Amerigo Vespucci lascerà Reggio Calabria, è previsto un passaggio ravvicinato nelle acque antistanti la rinomata Scilla dove sarà quindi possibile vedere transitare la Nave più bella del mondo. Coloro che hanno effettuato la prenotazione potranno salire a bordo della Nave Scuola della Marina Militare e visitare il Villaggio IN Italia esibendo il QR code rilasciato in fase di prenotazione (non sarà possibile accedere senza prenotazione). Presente al Villaggio IN Italia anche un’area ristoro a cura di Eataly.

L’iniziativa del Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci e del Tour Mediterraneo è promossa dal Ministero della Difesa

L’iniziativa del Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci e del Tour Mediterraneo è promossa dal Ministero della Difesa ed è sostenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – con il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare e il Ministro per lo Sport e i Giovani; dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy; dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste; dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; dal Ministero della Cultura; dal Ministero del Turismo; dal Ministero per le Disabilità.

Villaggio IN Italia di Reggio Calabria

Il Villaggio IN Italia di Reggio Calabria del Tour Mediterraneo Vespucci è stato reso possibile grazie al sostegno di Regione Calabria, Partner Istituzionale dell’iniziativa, e del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. La tappa di Reggio Calabria del Tour Mediterraneo Vespucci insieme al Villaggio IN Italia è stata realizzata grazie al supporto di: Leonardo e Frecciarossa, Main Partner; Cassa Depositi e Prestiti, Aeroporti di Roma, Eataly, Enel, Fincantieri Partner; AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), Fondazione AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) e Fondazione AIOM e SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica), Partner Scientifici. La RAI e l’agenzia stampa ANSA sono i media partner del Tour Mediterraneo.

