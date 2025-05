Reggio Calabria, un dono speciale all’Amerigo Vespucci: l’arte di Alberta Dito celebra l’“Orgoglio italiano”

StrettoWeb

“Ho voluto dedicare una mia opera a questa stupenda nave, realizzando un dipinto dal titolo ‘Orgoglio italiano’, dove raffiguro il Vespucci mentre attraversa impavida un’immensa onda e sotto un cielo rosso solca il mare con forza e passione“. Alberta Dito, ragazza affetta da sindrome di down, laureata dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, descrive così l’ultima sua opera, che sarà donata domani al comandante di nave Amerigo Vespucci, capitano di vascello Giuseppe Lai. Quella di Alberta Dito è una delle iniziative del panel promosso dal ministero della Disabilità, dedicato all’impatto delle nuove tecnologie sulla vita delle persone con disabilità. Presenti in tanti i ragazzi dell’Associazione Italiana Persone down di Reggio Calabria, con la loro presidente Veronica Marrapodi. Non ci sono limiti. Non ci sono barriere.

“E’ assolutamente così, spiega la presidente Marrapodi – Tutti i nostri ragazzi sono consapevoli di avere comunque una difficoltà. Li porteremo a bordo della Vespucci, e, in maniera semplice, spiegheremo loro i vari ambienti della nave e come si vive a bordo. Siamo presenti in 25, con una fascia d’età che va da un anno a 45 anni di età”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.