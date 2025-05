Reggio Calabria: Don Francesco Cristofaro celebra la Santa Messa e presenta il suo nuovo libro a Riparo Cannavò

StrettoWeb

Lunedì 5 maggio 2025, alle ore 18.00, presso la Chiesa di Santa Maria della Neve in Riparo Cannavò, Reggio Calabria, sarà celebrata una solenne Santa Messa presieduta da Don Francesco Cristofaro. A seguire, intorno alle ore 18.30, Don Francesco presenterà il suo ultimo libro: “Luce sul mio cammino – Viaggio nella misericordia del Signore”, edito da BUR Rizzoli. L’incontro sarà moderato dal giornalista e docente Prof. Vincenzo Malacrinò, che dialogherà con l’autore, guidando il pubblico alla scoperta dei temi centrali dell’opera: fede, speranza e misericordia.

Don Francesco Cristofaro, sacerdote della diocesi di Catanzaro-Squillace, è noto per il suo impegno nell’evangelizzazione attraverso i media. Conduce su Padre Pio TV il programma “Fatti per il Cielo”, in onda quotidianamente, e partecipa alla trasmissione “L’Ora Solare” su TV2000. È anche autore di numerosi testi di spiritualità molto apprezzati, tra cui “La speranza che cerchi”.

Il parroco Don Giovanni Gattuso ha dichiarato: “Siamo onorati di accogliere nuovamente Don Francesco Cristofaro nella nostra comunità. La sua testimonianza di fede, la sua capacità di comunicare la Parola di Dio con semplicità e profondità, sono un dono prezioso per tutti noi. Siamo nel mese di maggio, dedicato alla Madonna, e abbiamo inserito nel nostro calendario parrocchiale diverse iniziative che ci aiutano a crescere spiritualmente e nel servizio. Questo incontro si inserisce pienamente in questo cammino e rappresenta un’opportunità di grazia non solo per Riparo Cannavò e Prumo ma per chiunque desideri nutrirsi della Parola e riscoprire la bellezza della fede.”

L’incontro è aperto a tutti i fedeli della città e della diocesi, in particolare a coloro che desiderano intraprendere un cammino di misericordia, preghiera e speranza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.