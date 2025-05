Reggio Calabria, la denuncia di un cittadino: “mattonelle della via marina con macchie di olio fritto di rosticceria visto l’odore poco gradevole”

StrettoWeb

Un cittadino di Reggio Calabria, Mario Filianoti, ha segnalato su un noto gruppo facebook, le condizioni di degrado, incuria e sporcizia in cui versa la città e come appare agli occhi dei turisti. Ecco lo sfogo del cittadino: “I turisti ci sono, manca quello che mancava oltre 10 anni fa. Via marina sporca, mattonelle sporche e staccate, qualcuno sostituita con tavole rotte, verde neanche a parlarne, solo demandato a qualche privato, il solito bagno pubblico chiuso, perché non riescono a trovare qualcuno che lo gestisca, anche a pagamento, con un trabiccolo di ferro davanti, che nessuno ha spiegato ai cittadini a cosa serva ovviamente chiuso. tapis roulant chiuso ormai da tempo e i cittadini aspettano. Ora dopo i vari festeggiamenti, senza controlli di alcuno, e dopo qualche settimana, si aggiungono buona parte delle mattonelle della via marina con grandi macchie, si presume di olio fritto di rosticceria, visto l’odore poco gradevole, Ebbene sì Reggio è una città accogliente, avanti così!!”.

