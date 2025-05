Reggio Calabria, cresce l’offerta formativa della Mediterranea. Falcomatà: “sinergia istituzionale per promuovere lo sviluppo del sistema universitario”

StrettoWeb

“Cresce l’offerta formativa della Mediterranea, segno tangibile di un polo universitario attrezzato per vincere le sfide globali alle quali il nuovo scenario economico e geopolitico si rivolge” – lo ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Falcomatà sottolineando quanto il programma 2025-2026 attraverso l’offerta formativa e i servizi dedicati agli studenti, “rappresenti la sintesi di una visione ambiziosa che guarda oltre i confini nazionali e continentali. Perché la dimensione internazionale della Mediterranea cresce e si consolida grazie a progetti promossi all’interno di importanti iniziative didattiche in grado di attrarre studenti stranieri e, al contempo, riuscendo a favorire scambi culturali con altre realtà prestigiose del panorama mondiale”.

“Un ventaglio di opportunità per il nuovo anno accademico – ha ribadito Falcomatà, che ha partecipato al momento conclusivo della giornata di lancio dell’anno accademico #Orienta Evento di Primavera – che rafforza ancora di più la vocazione di Reggio Calabria come città universitaria, che, con un’offerta formativa di altissima qualità, punta a trattenere e portare in città, sempre più i giovani che sceglieranno di gettare le basi del proprio futuro in riva allo Stretto”.

“Come Amministrazione, sia comunale che metropolitana – ha concluso il sindaco – guardiamo con attenzione, convinti dell’indispensabile sinergia interistituzionale, al grande impegno dell’Università Mediterranea nella ‘costruzione’ di profili professionali che rappresenteranno la classe dirigente di domani, e pertanto, metteremo in campo ogni azione necessaria per garantire e promuovere lo sviluppo del sistema universitario reggino”.