Reggio Calabria: creazione di una Rete museale, secondo incontro operativo a Palazzo San Giorgio

Prosegue il percorso per la creazione di una rete museale di Reggio Calabria, volta a valorizzare e rafforzare il turismo culturale attraverso una sinergia tra tutte le realtà museali del territorio, comprese le più piccole e meno conosciute. L’obiettivo è dar vita a un sistema coordinato che consenta ai musei e ai siti culturali di esprimersi in maniera condivisa, contribuendo alla crescita culturale ed economica della città. A Palazzo San Giorgio si è svolta la seconda riunione operativa del tavolo tecnico dedicato alla costituzione della rete, un’iniziativa fortemente voluta dal Sindaco Giuseppe Falcomatà e sostenuta dall’Amministrazione comunale. Il tavolo è stato convocato dal consigliere comunale con delega al turismo, Giovanni Latella, con la partecipazione del consigliere metropolitano con delega alla Cultura, Filippo Quartuccio.

Erano presenti: Vincenzo Ferrante, responsabile del Servizio Attività culturali della Città Metropolitana; Sonia Scappatura per il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MarRc); Lucia Lojacono per il Museo Diocesano; Raffaele Cananzi per il Piccolo Museo San Paolo; Marisa Cagliostro, in rappresentanza della Consulta Comunale Cultura e responsabile della gestione dell’Area Archeologica Griso Laboccetta; Matteo Gangemi per l’Associazione Colocrisi; Nunzio Tripodi per il Museo dell’Arte Frangipane; Manuela Barletta, amministratrice, e Domenica Triglia, vicepresidente del Polo del Bergamotto; Angelo Vazzana per il Museo di Biologia Marina e Paleontologia.

Definiti i primi appuntamenti condivisi

Durante l’incontro sono stati definiti i primi appuntamenti condivisi, in un’ottica di coordinamento e promozione integrata delle attività. In particolare, si è concordata la partecipazione con iniziative congiunte a due importanti eventi culturali: il 17 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, promossa dal MiC (Ministero della Cultura) e il18 maggio, per la celebrazione della Giornata Internazionale dei Musei.

“È stato avviato un percorso concreto per l’istituzione di una rete museale cittadina – ha chiarito Latella – che prevede, tra le prime azioni operative, la calendarizzazione comune degli eventi culturali, così da garantirne una maggiore visibilità e una più ampia diffusione”. Il progetto si inserisce pienamente nella missione promossa da ICOM, che mira alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché allo sviluppo sostenibile dei musei e delle strutture culturali. L’intento dell’iniziativa è quello di elaborare una proposta strutturata da sottoporre alla Giunta Comunale per avviare una successiva manifestazione d’interesse, primo passo verso la formalizzazione della rete museale cittadina.

