Reggio Calabria, il 29 maggio la consegna delle borse di studio in memoria di Totò Caccamo

“Il segno dei giovani pellaresi tra sogni, lavoro e impegno“. Si svolgerà giovedì prossimo (29 maggio) alle ore 10,30 presso la Sala Conferenze dell’Istituto Comprensivo “Cassiodoro-Don Bosco” di Pellaro, la Cerimonia di premiazione della prima edizione “Borse di studio in memoria di Totó Caccamo“. L’incontro moderato dalla giornalista Francesca Laurendi, vedrà gli interventi della dirigente scolastica Eva Nicoló e della responsabile del progetto Scuola Borse di studio, professoressa Serena Campolo.

“Il memorial nasce per onorare la memoria di Antonio “Totò” Caccamo, figura di grande rilievo per la nostra comunità Pellarese – afferma la Famiglia -. Nostro padre si è sempre distinto per il suo impegno civico, sociale e professionale ed è stato per anni, un punto di riferimento nel ruolo di dirigente dell’Ufficio di Collocamento presso l’ex Ministero del Lavoro, oggi Ufficio per l’impiego. Il concorso rivolto agli studenti, ha voluto non solo promuovere i valori che hanno contraddistinto il suo percorso umano e lavorativo, ma anche spronare i giovani a dare un contributo consapevole e responsabile per una società migliore“.

È impossibile dimenticare l’operato etico di un reggino doc, un simbolo vivente del diritto al lavoro come base di cittadinanza attiva e strumento di emancipazione sociale e gli allievi della Cassiodoro-Don Bosco con i loro elaborati valutati da una Commissione composta da personalità di riconosciuta competenza e sensibilità rappresentative del mondo scolastico, giuridico, culturale e associativo del territorio, si sono ispirati all’esempio concreto e umano di Totò.

“Attraverso questo concorso, la comunità di Pellaro e la famiglia Caccamo desidera mantenere viva la memoria di Totò, affinché ciò che ha lasciato continui a ispirare le future generazioni nell’impegno verso il bene comune e nella costruzione di una società più giusta e solidale“, concludono gli organizzatori.