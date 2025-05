Reggio Calabria, il condominio San Francesco di Sbarre incontra il Polo Civico. Lamberti Castronuovo: “vogliamo normalizzare la città” | INTERVISTE

StrettoWeb

Prosegue la campagna di ascolto del Polo Civico nei vari quartieri della città di Reggio Calabria in vista delle elezioni comunali del prossimo anno. Si è conclusa poco fa un incontro fra il gruppo rappresentato dal Dottor Edoardo Lamberti Castronuovo ed il condominio San Francesco di Sbarre. Il Polo Civico è nato ufficialmente lo scorso 29 marzo con un evento al Teatro sullo Stretto di Campo Calabro e si propone in alternativa ai partiti.

Lamberti Castronuovo: “abbiamo l’obiettivo di normalizzare la città”

Eduardo Lamberti Castronuovo, leader del Polo Civico, ha sottolineato: “la gente non ha molto fiducia nella politica e proprio per questo abbiamo deciso di creare un Polo Civico con una squadra all’altezza della situazione. Il nostro obiettivo è normalizzare la città. L’amministrazione comunale non fa altro che buttare fumo negli occhi, come la questione del concorso per Dj. I giovani? Vanno via in tantissimi per svariati motivi e fa tristezza”, conclude Lamberti.

Di Bella: “l’amministrazione è assente”

Giovanni Di Bella, referente del condominio San Francesco, ai microfoni di StrettoWeb, ha spiegato: “sono tantissimi i problemi qui a Sbarre dove l’amministrazione comunale è assente. Serve attenzioni per le perdite idriche, le voragini per le strade e l’illuminazione pubblica”.

“I cittadini non ne possono più di un’amministrazione comunale che lascia la città al palo”

Nuccio Azzarà del Polo Civico, ha evidenziato: “i cittadini non ne possono più di un’amministrazione comunale che lascia la città al palo. Acqua, viabilità, rifiuti e tanto altro, su questi problemi bisogna trovare una soluzione. Chi amministra la città sembra vivere in una bolla e non dialoga con la gente. Piazza del Popolo? L’esecutivo si è fatto bacchettare dal Tar...”, conclude Azzarà.