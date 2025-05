Reggio Calabria, il condominio San Francesco incontra il Polo Civico di Lamberti Castronuovo

StrettoWeb

Il prossimo mercoledì, 28 maggio alle ore 18:30, ci sarà un incontro fra il polo civico, rappresentato dal Dottor Edoardo Lamberti Castronuovo e il condominio San Francesco sito in via Sbarre Centrali N516. I cittadini del quartiere di Sbarre di Reggio Calabria sono “invitati a partecipare per fare proposte o esporre eventuali problematiche legate al quartiere”.

Questa aggregazione politica si è presentata alla città dello Stretto lo scorso 29 marzo con un evento al Teatro sullo Stretto di Campo Calabro.