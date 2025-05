Reggio Calabria, concerto del 1° Maggio a Cardeto con Ciccio Nucera

StrettoWeb

Oggi 1° Maggio 2025 a Cardeto, paese nel comune della città metropolitana di Reggio Calabria si è svolto un importante concerto, per celebrare la Giornata del 1° Maggio Festa dei Lavoratori, di cui è stato protagonista Ciccio Nucera e la sua Band all’insegna del motto “La tarantella crea dipendenza”. Era presente all’evento l’Avv. Eliana Carbone, opinionista culturale reggina. Nella piazza dove si è esibito il musicista e cantante Ciccio Nucera il clima di festa aleggiava tra i partecipanti con la piazza gremita di stand enogastronomici. E prima dell’inizio del concerto l’Avv. Eliana Carbone ha sottolineato, colloquiando con l’artista, come la sua musica fatta di tarantelle e musica grecanica può essere utilizzata in questo giorno del 1° Maggio per celebrare le tradizioni dei lavoratori calabresi, evidenziando le radici culturali e sociali di questa parte della Calabria.

Nuccio Nucera a questo punto, in risposta alla opinionista, ha detto che Cardeto è la culla della cultura popolare e che con la sua musica vuole trasmettere al pubblico storia, tradizione e in più uno spettacolo innovativo con un’atmosfera particolare con le prospicienti vallate del Sant’Agata e dell’Amendolea sull’Area Grecanica.

È intervenuto a questo punto Giovanni Romeo in rappresentanza del Gruppo “Tierra Calabrese”, anch’esso presente sul posto, che svolge scuola di tarantella con i maestri di ballo Domenico Sapone e Pietro Crea e la cui sede di ballo si chiama Fenix e si trova a Reggio Calabria. Giovanni Romeo ha detto: “la tarantella calabrese porta unione e non ci fa perdere le tradizioni della nostra terra, la terra calabrese”. Cultura antica, voglia di tradizioni e di festeggiare il 1° Maggio Festa del Lavoro ,istituita in Italia nel 1946, e la musica di Ciccio e della sua Band hanno reso un po’ magica questa giornata per tutti i partecipanti.

