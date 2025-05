Reggio Calabria, in commissione discussione sui lavori all’ex Orchidea tra sospensioni e sequestro del cantiere: “ecco la data di consegna dell’opera”

StrettoWeb

Si è conclusa poco fa, una nuova seduta della commissione controllo e garanzia del comune di Reggio Calabria, presieduta da Massimo Ripepi, sul controllo degli atti amministrativi relativi ai lavori dell’ex cinema Orchidea, bene confiscato alla criminalità organizzata e destinato alla riconversione nel “Mediterranean cultural gate”. I tecnici hanno ripercorso le fasi di realizzazione dell’opera: la consegna è avvenuta a dicembre del 2023 ma i lavori sono effettivamente iniziati nel giugno successivo.

Le spiegazioni del supporto Rup

“Dalla consegna all’effettivo avvio dei lavori – ha rilevato il supporto Rus, Architetto Arturo Arcano – sono trascorsi sei mesi a causa della necessità dello spostamento di alcuni sottoservizi da parte di Enel e Telecom. Enel è stata tempestiva mentre Telecom ci ha fatto aspettare per mesi. Ulteriori ritardi sono stati dovuti all’intervento e al sequestro del cantiere da parte dell’Ispettorato del lavoro, difficoltà che sono state poi superate. La fase delle demolizioni è comunque conclusa e vige l’obbligo da parte della Soprintendenza di lasciare intatte le parti della struttura che sono attualmente visibili. Sono state realizzate le fondazioni e i pilastri. Su un intervento da 4 milioni di euro 3,5 sono a valere sul Pnrr – i restanti 500mila euro sui Patti per il Sud – e, in merito, abbiamo avuto anche i controlli a cui è deputata la Guardia di finanza con esito positivo. La ditta sta lavorando alacremente, ha incrementato la manodopera ed entro l’estate potrebbe portare a termine i lavori strutturali per poi procedere a quelli di chiusura”.

“Siamo al 40% dei lavori”

“A che punto siamo? Indubbiamente al 40% dei lavori e andremo via spediti. Altre criticità? Con il palazzo vicino alla struttura, ci sarà da qui a poco una riunione per capire cosa fare. Quando finiremo? Entro Aprile 2026 consegneremo l’opera. La viabilità? Abbiamo dovuto chiudere o restringere qualche strada perchè serviva al cantiere”, evidenzia il supporto Rup.

“La ditta sta lavorando a ritmi elevati”

Il Rup dell’opera, l’Ing. Santo Coppola, durante l’audizione, ha puntualizzato: “la ditta sta lavorando a ritmi elevati con tanta manodopera. Sono sicuro che entro l’estate finiremo la struttura per poi dedicarci al resto. Ad aprile 2026 la consegna? Direi di sì, sperando di non avere altri problemi da risolvere“, conclude Coppola.

“Non ci saranno più interruzioni”

Ing. Fabio Sorrenti, direttore dei lavori dell’ex Cinema Orchidea di Reggio Calabria, sottolinea: “la fase critica dei lavori è stata superata ed è alle spalle, vi assicuro che abbiamo rispettato i tempi previsti. Non ci saranno più interruzioni al cantiere e andremo a concludere l’opera”, conclude Sorrenti.

La questione Telecom

In chiusura dei lavori, alla domanda del presidente della Commissione su quali strumenti abbia a disposizione il Comune per rivalersi su Telecom in relazione al fermo del cantiere, il Rup ha risposto spiegando che tale eventualità potrebbe essere valutata se i ritardi dovessero causare problemi in relazione al finanziamento dell’opera.