Reggio Calabria, in commissione focus sui lavori pubblici: “in città circa 20 cantieri attivi”

Si è conclusa poco fa, una nuova seduta della commissione controllo e garanzia del comune di Reggio Calabria, presieduta da Massimo Ripepi, sul controllo degli atti amministrativi relativi ai lavori pubblici in città e sul loro cronoprogramma. Alla riunione, come avviene ormai da tempo, assenti tutti i consiglieri comunali di maggioranza. Assente il dirigente, architetto Bruno Doldo, è stato audito il funzionario Antonio Domenico Principato. La seduta, con lo stesso ordine del giorno, è stata riconvocata per giovedì, per tutti gli approfondimenti del caso.

Principato: “ci sono circa 20 cantieri attivi”

Il Funzionario Antonio Domenico Principato, in audizione, ha approfondito la questione dei lavori pubblici in città: “al momento abbiamo più o meno 20 cantieri attivi. Ricordo il Museo del Mare, dove è stato avviato il primo lotto, la Polisportiva del Pentimele, il Centro per l’impiego di Archi dove dovremmo chiudere entro ottobre, il social housing di Pellaro dove sono in atto le demolizioni, il cantiere a San Giovannello, il campo di Catona dove manca solo il manto erboso e verrà terminato entro metà giugno, il campo di Archi. Nella prossima riunione porterò tutti i cronoprogrammi così i consiglieri si possono fare un’idea sullo stato delle cose”, conclude Principato.