Reggio Calabria, code incredibili al GOM: “è a causa del pagamento, nelle altre città ci sono le macchinette”

StrettoWeb

“Questa era la fila di macchine che c’era oggi intorno alle 14.30 al GOM. L’incolonnamento partiva dal Pronto Soccorso e finiva alla barra di uscita per il pagamento della sosta auto. È grave perché è l’unica strada per uscire dal GOM. Nelle altre città, invece, il ticket si paga nelle apposite macchinette sparse per l’ospedale e si esce con il semplice inserimento dello stesso negli appositi dispositivi, evitando il blocco con operatore per pagare”. Queste parole sono di un lettore che ha segnalato la grave situazione di oggi al GOM.

Così come spiegato, in mancanza di macchinette per il pagamento automatico, si formano file incredibili per via della sosta causa dal pagamento all’operatore.