Reggio Calabria, chiude il campo Coni

StrettoWeb

“Si comunica che, a partire da lunedì 5 maggio 2025, l’impianto sportivo resterà chiuso per inizio di lavori di cantierizzazione”. Così, con questa breve nota, il Comune di Reggio Calabria annuncia la chiusura del campo Coni a partire da lunedì 5 maggio. Una comunicazione stringata, abbastanza sintetica, e che non tiene conto della possibile riapertura. Si presume, dunque, che non si sappia stimare ad oggi una data di fine lavori. Quindi la chiusura, per ora, è a data da destinarsi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.