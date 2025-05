Reggio Calabria, celebrata la Giornata Mondiale del Gioco presso la Scuola dell’Infanzia Montessori

StrettoWeb

Il 28 maggio 2025 è stata celebrata la Giornata Mondiale del Gioco presso la Scuola dell’Infanzia Montessori di Reggio Calabria. Hanno partecipato Anna Aloi, direttrice della scuola, Mirella Gangeri, presidente dell’A.GE.DI OdV, e l’Avv. Eliana Carbone, opinionista culturale reggina e organizzatrice dell’evento. L’ Avv. Eliana Carbone introducendo l’argomento ha detto che questa Giornata è stata istituita dall’ONU nel 1998 per sensibilizzare sull’importanza del Gioco per lo sviluppo dei bambini e di tutti e ricorre il 28 maggio di ogni anno.

Le parole di Carbone

L’Avv. Eliana Carbone, in particolare, ha tenuto a precisare: “qui al Montessori ci sono i bambini e qui i nostri piccoli giocano tanto utilizzando strumenti educativi e formativi e sappiamo tutti che il Gioco è un diritto previsto dalla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia dell’ONU, ma è anche un diritto riconosciuto sia per i bambini che per gli adulti con disabilità anche dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Il Gioco è importante perché sviluppa l’inclusività, la parità con gli altri e sottolineo come principio cardine dell’Agenda 2030 è:” Non lasciare indietro nessuno”.

La Dott. Anna Aloi ha poi riferito, intervenendo nel discorso, che il Gioco libera il bambino e lo fa socializzare, crea amicizie, sviluppa la manualità e la fantasia del piccolo allievo ed è soprattutto utile nell’aiutare i bimbi timidi ad aprirsi e a promuoverne l’inclusione. La Dott.ssa Aloi ha, inoltre, specificato: “ci sono tanti tipi di giochi come quelli strutturati della Montessori come lettere smerigliate e materiale creato proprio per il bambino e poi c’è invece il gioco libero in cortile, ad esempio, o il gioco da tavolo come le costruzioni che sviluppano la creatività”.

Infine, è stata la volta della Dott.ssa Mirella Gangeri che ha evidenziato che l’A. GE. DI è un’Associazione di genitori di bambini e adulti disabili ed i laboratori della suddetta Associazione servono per abituare i ragazzi all’autonomia preparandoli per “Il Dopo di noi” e in questo contesto il Gioco è trasversale a tutte le attività perché esso è fondamentale in quanto elargisce positività ai ragazzi e che soprattutto durante il laboratorio di Fitness il gioco viene utilizzato come strumento di socializzazione ed inclusione ed alla fine dell’ora di Fitness ci sono dei momenti di vero e proprio gioco ad es. una volta è il gioco con la palla, un’altra volta è il gioco con la corda perché il gioco è vita. E la Prof.ssa Gangeri ha poi concluso dicendo: “la nostra Associazione AGEDILAB è figlia dell’AGEDI, nata nel 1986, e in cui noi genitori di persone ormai quasi adulte abbiamo cominciato a pensare a questo” Dopo di Noi” e abbiamo pensato per dare autonomia ai nostri figli ai laboratori affinché essi siano durante NOI la preparazione per il dopo di noi”. L’incontro si è concluso con piena soddisfazione dei partecipanti per la sinergia creatasi tra il mondo della Scuola dell’Infanzia e Associazione di volontariato di Genitori di bambini e adulti con disabilità.