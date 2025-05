Reggio Calabria, celebrata la Giornata Mondiale della Famiglia

StrettoWeb

Presso la Villetta di Santa Caterina di Reggio Calabria è stata celebrata la Giornata Mondiale della Famiglia del 15 Maggio 2025 dall’AFI sez. di Reggio Calabria, con la sua Presidente Rosalba Scambelluri, e dall’Istituto per la Famiglia 289 Gilberto Perri di Reggio Calabria, con un incontro di promozione sociale e sensibilizzazione sulla cittadinanza organizzato dall’Avv. Eliana Carbone, opinionista culturale reggina.

Intervento dell’Avv. Eliana Carbone

L’Avv. Eliana Carbone ha subito precisato che la Giornata Mondiale delle Famiglie è stata istituita dall’ONU nel 1994, in quanto tale organizzazione ritiene che la famiglia debba essere il luogo del benessere dei suoi membri e che bisogna sensibilizzare sul ruolo fondamentale della famiglia per la protezione dei valori della famiglia, dei rapporti familiari e, soprattutto, anche del dialogo intergenerazionale, per l’inclusività e per aiutare quelle famiglie che versano in condizioni di povertà o comunque famiglie in cui c’è mancanza di risorse o anche famiglie che soffrono di disuguaglianza sociale.

Intervento della Presidente Rosalba Scambelluri

A questo punto ha preso la parola la Presidente Rosalba Scambelluri, dicendo che l’AFI è un’Associazione a livello Nazionale, Associazione Famiglie Italiane, e che la sede di Reggio Calabria esiste da diverso tempo, a partire dagli anni Novanta, ed è quindi costituita da un gruppo di famiglie che l’Associazione stessa cerca di promuovere e valorizzare con delle attività di volontariato rivolte a curare i rapporti tra le famiglie.

È fondamentale curare questi aspetti perché oggigiorno è difficile anche avere questo tipo di cultura, cioè valorizzare quelli che sono i rapporti tra famiglie. Una cosa importante è vivere questi momenti non soltanto a Reggio Calabria, ma anche nel resto del territorio nazionale, dove si tengono delle assemblee nazionali frequentate anche dalla sezione di Reggio Calabria, luoghi di confronto e di crescita.

Intervento della Vicepresidente Sara Scopelliti

È poi intervenuta la Vicepresidente Sara Scopelliti dell’Istituto per la Famiglia 289 Gilberto Perri di Reggio Calabria, dicendo che la sua Associazione nasce dal missionario cristiano Gilberto Perri, la cui motivazione consisteva nel voler aiutare i bisogni primari delle famiglie del territorio, in quanto diceva sempre che la famiglia è la palestra di formazione dei sentimenti.

Ha poi così proseguito il discorso la Dott.ssa Sara Scopelliti:

“Noi, come Associazione, ci preoccupiamo ogni giorno di soddisfare i bisogni primari delle famiglie, quali un piatto caldo giornaliero per tutte le famiglie che si rivolgono a noi, sia la mattina che la sera, con dei pasti presso la nostra mensa e attraverso la distribuzione dei pacchi alimentari, attraverso convenzioni con il Banco Alimentare e con tutti quei servizi di prossimità che servono per i beni del territorio. Inoltre, abbiamo numerose testimonianze che chi si rivolge a noi poi intraprende un percorso di crescita all’interno dell’Associazione e poi riesce a sviluppare un senso di cittadinanza attiva e di promozione del territorio”.

L’Avv. Eliana Carbone e le due rappresentanti delle Associazioni reggine summenzionate, Rosalba Scambelluri e Sara Scopelliti, sono rimaste pienamente soddisfatte dallo scambio di informazioni, dal confronto espletato e, soprattutto, dal messaggio importante che ne è scaturito.