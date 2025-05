Reggio Calabria, celebrata la Giornata Internazionale della Biodiversità

StrettoWeb

E per il 22 Maggio 2025, ai fini della sensibilizzazione e della diffusione, è stata celebrata la Giornata Internazionale della Biodiversità ricorrente ogni anno dal WWF di Reggio Calabria con la sua Presidente Gabriella Familari in collaborazione con il Dott. Angelo Vazzana medico, biologo, malacologo, paleontologo e Direttore Scientifico del Museo di Biologia Marina e Paleontologia di Reggio Calabria e dall’Avv. Eliana Carbone, opinionista culturale reggina, organizzatrice e promotrice dell’evento avente ad oggetto il Pantano di Saline Joniche (R.C.) luogo importante perché fonte e crescita di biodiversità.

L’Avv. Eliana Carbone ha introdotto l’argomento dicendo che il WWF di Reggio Calabria si è assunto un compito molto importante con la gestione dell’Osservatorio sui laghetti di Saline Joniche e del sentiero che conduce ad esso. “Infatti, i volontari del WWF di Reggio Calabria hanno il compito di osservare e controllare costantemente la situazione della biodiversità che popola i laghetti ed in caso di riscontro di anomalie o particolarità da attenzionare avvertire le autorità competenti“.

A questo punto ha preso la parola la Presidente Gabriella Familari che ha subito precisato: “Quest’area è importantissima perché è simbolo proprio di resilienza e di conservazione della biodiversità e delle specie poiché si trova in un’area retrodunale ed è composta proprio da acqua salmastra che è una mescolanza di acqua sorgiva e acqua di mare proprio e per questa sua caratteristica accoglie uno svariato e innumerevole quantità di specie ed infatti qui abbiamo la presenza di mammiferi, rettili, anfibi, insetti. Fra le svariate specie di biodiversità che risiedono nel pantano di Saline Joniche sono particolarissime le anatre tra Germano Reale e l’Alzavola e di passaggio le cicogne ed al momento abbiamo anche i fenicotteri, la cicogna nera, gli aironi e come nidificanti il Cavaliere d’Italia ed è tutto molto vario anche per la presenza di rapaci. Quest’Area è importantissima“.

È infine intervenuto il Dott. Angelo Vazzana che ha detto: “Sono in contatto con le Associazioni ambientaliste sia del territorio che a livello Nazionale e soprattutto il WWF perché abbiamo degli obiettivi da raggiungere nell’Area dello Stretto ma soprattutto ho seguito tutto l’Iter che riguarda la valorizzazione dei laghetti di Saline Ioniche. Due anni fa è stato fatto l’Osservatorio e ho partecipato in collaborazione soprattutto con quelli che in passato hanno sostenuto la presenza naturalistica di questi laghetti come il geologo Barillaro ed altri e sostenendo sempre questa causa ho osservato anche l’evoluzione che hanno avuto i laghetti in oggetto nel tempo e soprattutto l’anno scorso erano senza acqua a causa della siccità che vi è stata. In passato ho riscontrato la presenza dei fenicotteri addirittura nella strada accanto ai laghetti, che sono salmastri consentendo loro di avere il cibo che gli occorre per sopravvivere”.

A conclusione delle argomentazioni svolte dai partecipanti a questa Giornata Internazionale della Biodiversità l’Avv. Eliana Carbone ha rimarcato che essa si celebra in tutto il mondo, istituita dalle Nazioni Unite per promuovere la tutela della varietà biologica del nostro pianeta, è diventata di estrema importanza al giorno d’oggi soprattutto in relazione al grave problema del pericolo di estinzione delle specie dovuto al cambiamento climatico in atto.