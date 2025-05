Reggio Calabria, al via la campagna di prevenzione “CSI nel CUORE!”: visita gratuita per gli sportivi reggini

StrettoWeb

La prevenzione è la miglior difesa contro le malattie cardiovascolari. Per questo è importante prendersi cura del proprio cuore, con uno stile di vita sano, attività fisica regolare, alimentazione equilibrata e visita cardiologica. Parte da qui la campagna di prevenzione cardiovascolare “CSI nel CUORE”, promossa dal Csi Reggio Calabria in collaborazione con il Poliambulatorio La Vela di Gallico e destinata ai bambini, ai ragazzi e agli over 60. Grazie alla valutazione cardiologica, sarà possibile identificare per ciascuna persona la capacità del cuore di svolgere un’attività sportiva consona e compatibile con le esigenze dell’organismo. Obiettivo della campagna è sensibilizzare la comunità sportiva di Reggio Calabria sull’importanza del controllo medico, scelta che può fare la differenza, facendoci sentire meglio oggi e proteggendoci un domani.

Sport e controlli: quella credenza sbagliata

A supporto della campagna sono scesi in campo diversi professionisti medici e Associazioni del territorio reggino. Il concetto di “cuore ben allenato” è assolutamente non equivalente a quello di “cuore sano”. Basti pensare che alcune tra le aritmie più pericolose e causa di morte improvvisa sono indotte o favorite dall’esercizio fisico e che in alcune forme di patologia cardiaca la prima terapia di prevenzione è la sospensione dell’attività sportiva e degli allenamenti. La comune credenza che chi pratica sport regolarmente o in modo intenso, non si ammala o non va incontro a malattie cardiache è quanto di più sbagliato e superficiale in termini di prevenzione cardiovascolare. E’ opportuno che tutti i praticanti di attività sportiva o i loro familiari siano oggi correttamente informati e consapevoli dell’importanza della visita di idoneità e della necessità di affidarsi a medici seri e preparati per l’esecuzione della visita cardiologica prima di intraprendere un qualsiasi percorso sportivo.

Questo è fondamentale per verificare che la disciplina scelta sia compatibile con le caratteristiche e lo stato di salute del suo organismo. Contrariamente a quanto in molti sono soliti a sostenere, l’ottenimento dell’idoneità sportiva dal cardiologo o la visita di controllo non sono necessarie solo per quanti svolgono un’attività sportiva: lo screening medico, infatti, deve avere luogo anche per tutti coloro i quali desiderano intraprendere un percorso sportivo individuale basato su attività fisica e movimento. La visita cardiologica, dunque, deve rappresentare il primo capitolo di qualsiasi percorso sportivo o motorio: lo svolgimento di una visita completa di elettrocardiogramma ed ecocardiogramma è richiesta, in maniera particolare, ai bambini e a quanti si approcciano alla pratica di uno sport per la prima volta. Una visita completa permette, dunque, di accertarsi che non sussistano condizioni tali da rendere sconsigliabile lo svolgimento di una pratica sportiva: gli esami di routine, in particolare, permettono di identificare eventuali aritmie e malformazioni e di verificare la resistenza del muscolo cardiaco sotto sforzo. Non svolgere questo controllo può rivelarsi una decisione avventata: avviare un percorso sportivo, soprattutto se molto intenso, conoscendo le effettive condizioni del proprio cuore, può infatti determinare conseguenze molto gravi per la salute dell’atleta. La visita con cardiologo completa rappresenta anche uno degli elementi più importanti del percorso di prevenzione che deve essere proprio di tutti gli sportivi.

L’accurato controllo di uno specialista, infatti, non deve avvenire solo propedeuticamente all’avvio di una nuova pratica sportiva, ma deve ripetersi periodicamente: solo così, infatti, è possibile monitorare in maniera costante e realmente scrupolosa la salute dell’intero complesso cardiaco, verificando eventuali evoluzioni di uno stato sospetto o patologico e creando i presupposti per intervenire per tempo in caso di necessità.

Le info sulla campagna

Su queste convinzioni è partita la Campagna “Csi nel Cuore”. Infatti, da tre settimane, minori e over 60 inseriti all’interno dell’Universo Sportivo Csi, stanno usufruendo della possibilità, per chi si prenota, della visita cardiologica completa con Ecocardiogramma ed Elettrocardiogramma. La visita, totalmente gratuita, è eseguita dal dott. Vincenzo Amodeo, già Primario dell’U.O.C. di Cardiologia/UTIC e Cardiostimolazione del P.O. di Polistena (Rc)! Ci si può prenotare inviando mail a segreteriacsirc@gmail.com con i dati dei pazienti interessati.

