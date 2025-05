Reggio Calabria: buca ferma il bus da tre mesi, disagi per i residenti di Archi

StrettoWeb

“Può mai una semplice buca deviare per mesi il percorso di un autobus e non farlo arrivare al suo naturale capolinea? Si, a Reggio Calabria è possibile. Stiamo parlando della linea 14 che dal Gebbione arriva ad archi, esattamente in via Corvo. Ed è proprio qui, in questa via, capolinea da decenni, che la buca impedisce a centinaia di persone di usufruire del servizio perché il 14 si ferma a circa trecento metri dal capolinea costringendo anziani, donne e bambini a continuare il percorso a piedi. La responsabilità non è certamente dell’azienda trasporti di Reggio Calabria, ma di chi dovrebbe riparare la buca e non lo ha ancora fatto. Sono trascorsi tre mesi e la situazione non è stata risolta. La speranza di tantissimi residenti del quartiere di archi è che al più presto il disagio venga risolto”. E’ questa la segnalazione inviata alla redazione di StrettoWeb da parte di un lettore e cittadino di Reggio Calabria.

