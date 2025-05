Reggio Calabria, bambino disabile escluso dalla gita: silenzio dell’Asp e indignazione pubblica

StrettoWeb

Il consigliere Alecci sul caso del bambino con disabilità di Monasterace che non ha potuto partecipare alla gita con i compagni di scuola: “un episodio vergognoso. Ho portato la mia solidarietà alla famiglia e ho presentato un’interrogazione affinchè si chiarisca cosa non ha funzionato e chi ha la responsabilità di quanto accaduto. In Calabria mai più casi del genere!”

“Quanto accaduto a Monasterace, dove Pasquale, un bambino di 10 anni con disabilità non ha potuto partecipare alla gita con i compagni a causa di una negligenza da parte dell’Asp di Reggio Calabria, è assolutamente inaccettabile, vergognoso. Non si può rimanere zitti di fronte all’ingiustificata inerzia degli uffici preposti che, sebbene sollecitati più volte, non hanno risposto per tempo alla Pec inviata autorizzando la presenza di un infermiere capace di assistere il piccolo Pasquale durante la gita con i compagni di classe. E’ difficile trovare le parole adatte a spiegare una situazione del genere, così come sarà stato difficile per i genitori spiegare al proprio figlio in lacrime che, sebbene fosse tutto pronto per partire col bus dotato di pedana ad hoc, lui non avrebbe partecipato a quella gita formativa con i suoi amici, trascorrendo la giornata in classe, da solo!”

“Così come previsto dalla legge, in situazioni di questo tipo, tutte le istituzioni coinvolte devono attivarsi per garantire le cure adeguate e il supporto necessario, ma in maniera incomprensibile in questo caso l’Asp non ha fatto seguito alle richieste. Reputo necessario fare chiarezza su quanto accaduto, in modo da capire nell’immediato per colpa di chi tutto ciò è avvenuto. Mi sono recato a Monasterace per portare la mia solidarietà alla famiglia di Pasqualino e ho deciso di presentare una interrogazione al Presidente e Commissario ad Acta per la Sanità Roberto Occhiuto, in modo da comprendere cosa non abbia funzionato in questa occasione e rimuovere, per il futuro, eventuali ostacoli di qualsivoglia natura. Per risollevare la Sanità calabrese non bastano solo i finanziamenti per le strutture e le attrezzatture ma occorre anche infondere in tutto il personale quell’impegno, quella passione e quella umanità necessari per lo svolgimento di un ruolo così importate. Continuerò a battermi per fare chiarezza su questo caso e su casi simili, finchè in Calabria episodi del genere non accadano mai più”.