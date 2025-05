Reggio Calabria: “attenzione, truffa!”. Pagina fake si sostituisce ad ATAM: “contenuti falsi, non cliccate”

StrettoWeb

“Attenzione: pagina Facebook fake! È stata individuata una pagina Facebook che utilizza indebitamente le immagini di ATAM S.p.A. per truffare gli utenti. La pagina si chiama “Trasporti pubblici Reggio Calabria”. La pagina non è ufficiale e non è in alcun modo collegata ad ATAM. Diffonde contenuti falsi e potrebbe indurre in errore i cittadini, con il rischio concreto di furto di dati personali o bancari. Non interagite e non fate click su link o moduli presenti in quella pagina”. Così, sui social, la pagina di ATAM informa i cittadini dell’esistenza di una pagina fake che diffonde contenuti falsi, invitando gli stessi ad evitare di interagire, ma anzi a seganalare.

“Ricordiamo – si legge ancora – che le uniche comunicazioni ufficiali partono da: il nostro sito: www.atam-rc.it e dai nostri canali social ufficiali. Per segnalazioni o dubbi: telefono 0965 620121 e email customer@atam-rc.it. Segnalate la pagina a Facebook come “falsa” o “ingannevole”. Condividete questo avviso per aiutare chi potrebbe cadere nel tranello”.