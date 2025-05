Reggio Calabria, l’ATAM racconta la storia della città con gli iconici bus degli anni ’80 | FOTO

StrettoWeb

“Un salto nel tempo con ATAM! Negli anni ’60, i nostri bus attraversavano Reggio Calabria portando con sé non solo passeggeri, ma frammenti di vita quotidiana: studenti, lavoratori, famiglie, turisti… ognuno con la propria storia e la propria destinazione. In questa immagine d’epoca, rivive un frammento della lunga strada percorsa insieme alla città. Da oltre 80 anni, ATAM è parte integrante della vita reggina, testimone silenzioso dei cambiamenti urbani, delle abitudini, dei volti”. E’ questo il post pubblicato su facebook da ATAM che fa rivivere il passato.

“Dai quartieri storici al lungomare, dai rioni popolari ai nuovi centri, siamo cresciuti con Reggio, accompagnandola in ogni stagione della sua storia. Oggi quella storica linea 13 non esiste più, ma la sua eredità vive nella nuova organizzazione del servizio: con le linee 27 e 28, che continuano a servire il territorio con un trasporto moderno, efficiente e vicino alle esigenze di chi ogni giorno sceglie ATAM. Oggi come allora, continuiamo a muovere la città… con lo stesso impegno e lo stesso amore di sempre”.