A Reggio Calabria arriva il Corso di Laurea in Medicina: dal 2026 si parte

“Prende finalmente forma quella che, nel 2022, era nata come una proposta e che è stata portata avanti in collaborazione con l’Università Mediterranea, il Grande ospedale metropolitano e con l’Ordine dei Medici di Reggio Calabria. Un percorso iniziato con due mozioni approvate all’unanimità, prima in Città Metropolitana e poi dal Comune di Reggio Calabria, e che il sindaco Giuseppe Falcomatà ha recepito con determinazione, impegnandosi fortemente nella sua realizzazione“. Lo ha affermato in una nota Giovanni Latella, consigliere comunale di Italia Viva, promotore delle mozioni poi condivisa dalle maggioranze comunali e della Metrocity. Nei giorni scorsi al tavolo tecnico propedeutico all’istituzione del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Mediterranea ha registrato la presenza del Sindaco Giuseppe Falcomatà e del consigliere di Italia Viva.

“Dopo tre anni di lavoro, anche grazie all’impegno della Regione, ciò che inizialmente poteva sembrare solo un miraggio si sta trasformando in una concreta realtà, destinata a generare un importante impulso di sviluppo sia per la città che per l’università – ha aggiunto Latella –. L’istituzione del corso di Medicina aprirà la strada alla creazione di oltre trenta corsi in ambito sanitario, consolidando ulteriormente il ruolo di Reggio Calabria come città universitaria. Ne beneficeranno anche la sanità locale e, soprattutto, i tanti giovani che non saranno più costretti a lasciare la loro terra per studiare Medicina, potendo finalmente farlo qui, nella propria città. Senza contare l’attrattività che potrà esercitare su studenti provenienti da altre regioni”.

“In questo contesto – ha concluso Latella – sarà fondamentale anche la realizzazione del nuovo ospedale. Il Comune di Reggio Calabria e la Città Metropolitana faranno la loro parte per sostenere il progetto. Grazie al lavoro sinergico avviato con l’Università, la Regione e tutti gli attori coinvolti, siamo fiduciosi che verranno rispettati i tempi previsti: l’inizio delle attività è fissato per il 2026“.