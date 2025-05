Reggio Calabria, approda al porto la nave da crociera Le Dumont D’Urville: turisti alla scoperta della città

StrettoWeb

Reggio Calabria si conferma una tappa sempre più apprezzata nel panorama crocieristico del Mediterraneo. Questa mattina ha attraccato al porto cittadino la nave da crociera Le Dumont D’Urville, elegante unità della compagnia francese Ponant, considerata un’eccellenza nel settore per tecnologia e sostenibilità. La nave, che rimarrà a Reggio Calabria fino alle 21 di questa sera, trasporta passeggeri provenienti da diversi Paesi, pronti a immergersi nel fascino del centro storico reggino, tra arte, cultura e sapori locali. Un’occasione importante per la promozione turistica della città, che continua ad attrarre flussi di visitatori dal mare.

Non è una novità per Reggio Calabria: Ponant ha già scelto in passato il porto reggino come scalo strategico per le sue rotte. Le navi Le Dumont D’Urville e La Bougainville fanno tappa regolarmente in primavera e in autunno, con particolare frequenza nei mesi di aprile, maggio e ottobre, sfruttando il clima mite e la bellezza del territorio per offrire ai crocieristi un’esperienza autentica nel cuore della Calabria.

Le Dumont D’Urville, lusso sostenibile nei mari del mondo

Varata nel 2019 e parte della prestigiosa Explorer Class della compagnia francese Ponant, Le Dumont D’Urville è una nave da crociera di ultima generazione progettata per offrire esperienze esclusive in ambienti raffinati e a basso impatto ambientale. Lunga circa 131 metri, con 92 suite tutte dotate di balcone privato, può ospitare fino a 184 passeggeri coccolati da un equipaggio di oltre 100 persone.

A bordo, gli ospiti trovano ambienti eleganti ispirati agli yacht di lusso, ristorazione gourmet, una piscina a sfioro e il celebre Blue Eye Lounge, un salone multisensoriale subacqueo unico al mondo. Grazie alla sua tecnologia all’avanguardia, la nave è pensata per navigare in modo sostenibile, riducendo consumi e rumore, e rispettando le aree marine più delicate del pianeta.

