Reggio Calabria, Metrocity ad Anteprima d’Estate di Artigiano in Fiera

StrettoWeb

C’è anche la Città Metropolitana di Reggio Calabria ad Anteprima d’Estate, il nuovo appuntamento promosso da Artigiano in Fiera che, fino al prossimo 2 giugno, riunisce a Rho FieraMilano centinaia di operatori provenienti da 50 Paesi del mondo. “Un’esperienza inedita e incredibile“, ha sottolineato Domenico Mantegna, consigliere metropolitano delegato alle Attività produttive, che, nel capoluogo lombardo, è arrivato per accompagnare le imprese e gli artigiani del comprensorio reggino selezionate, dall’Ente, attraverso un avviso pubblico.

“Con entusiasmo – ha sottolineato Mantegna – siamo al fianco delle nostre aziende artigiane in quella che rappresenta, a tutti gli effetti, una delle novità più interessanti nel panorama fieristico internazionale. Le imprese del nostro territorio, dunque, sono protagoniste a Rho Fiera Milano, occupando uno spazio centrale negli stand allestiti in partenariato con la Regione. Una posizione strategica da cui poter mostrare e raccontare storie di passione, tradizione e innovazione». «Valori autentici», secondo il consigliere Mantegna, che «raccontano l’identità e la forza della nostra terra“.

“Essere presenti qui – ha aggiunto – significa promuovere le eccellenze e le professionalità locali in un contesto in cui si interagisce con i più qualificati esperti di un comparto strategico ed essenziale per lo sviluppo socioeconomico dell’intera area metropolitana. Occasioni come Artigiano in fiera, non vi è dubbio, servono anche a rafforzare l’impegno a sostegno dell’artigianato e dell’economia reale“.

“Siamo orgogliosi – ha concluso Domenico Mantegna – di sostenere e promuovere veri operatori del “fare” e del “saper fare”. E, tutto questo, non sarebbe stato possibile senza la determinazione del sindaco Giuseppe Falcomatà e dell’intero Settore della Città Metropolitana che sul marketing territoriale e sulla presenza, costante e qualificata, all’interno delle maggiori Expo d’Italia e d’Europa stanno puntando molto raccogliendo ottimi e proficui risultati“.