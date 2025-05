Reggio Calabria, annullato lo spettacolo con l’attore Alberto Farina

StrettoWeb

Annullato lo spettacolo di questa sera con l’attore comico Alberto Farina al Cine Teatro Odeon di Reggio Calabria. A comunicarlo é proprio la Direzione del CineTeatro Odeon che scusandosi con gli spettatori spiega il rinvio del live show. “Siamo spiacenti di comunicare che lo spettacolo previsto per questa sera presso il CineTeatro Odeon è stato annullato a causa di una decisione unilaterale dell’artista Farina, comunicata solo nella giornata odierna per sopraggiunti impegni televisivi. Ci scusiamo profondamente con il nostro pubblico per il disagio, totalmente indipendente dalla volontà della Direzione del Teatro, che ha adempiuto a ogni obbligo organizzativo, contrattuale e promozionale previsto“, puntualizza la Direzione del CineTeatro Odeon.

“L’evento sarà riprogrammato per la data di Giovedì 05 Giugno 2025. Invitiamo pertanto gli spettatori a conservare i biglietti acquistati. Vi ringraziamo per la comprensione e per la fiducia che continuate a dimostrarci”, conclude la Direzione del CineTeatro Odeon.

