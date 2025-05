Reggio Calabria, annullata la fiaccolata in difesa del Seminario: i motivi

StrettoWeb

“Si comunica che la fiaccolata organizzata da questo Comitato il 4 giugno, al Seminario Pio XI, viene annullata per motivi logistici, onde evitare confusione, essendo già previste in concomitanza, iniziative dello stesso Seminario. I componenti il Comitato esprimono la propria vicinanza a tutta la Comunità del Pio XI, ribadendo il proprio impegno a tutela del Seminario, affinché lo stesso sia conservato alla città, che non può perdere questo bene di inestimabile valore sia spirituale che storico e culturale”. Così in una nota Adriana Musella, portavoce del direttivo del Comitato a difesa del Seminario di Reggio Calabria, annuncia l’annullamento della fiaccolata.

“Il Comitato si unisce all’Arcidiocesi e al suo Pastore, Don Fortunato Morrone, assicurando il proprio supporto e la propria collaborazione, consapevole che il depotenziamento o la perdita del Seminario comporterebbe il depauperamento della Chiesa reggina e del territorio, col rischio di un appiattimento spirituale e culturale della città. A tal fine richiederà un incontro all’Arcivescovo, nelle cui mani consegnerà l’appello con le firme di adesione dei cittadini” si legge ancora.