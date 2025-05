Reggio Calabria, ancora tutto fermo nel cantiere della via Marina: saltata la scadenza, il restyling è in alto mare | FOTO

StrettoWeb

A un anno dall’avvio ufficiale del cantiere datato 13 maggio 2024, la riqualificazione del corso Matteotti (via Marina alta) a Reggio Calabria, appare ancora ben lontana dall’essere realizzata. Il primo tratto è stato sì liberato da transenne e recinzioni, ma ciò che doveva rappresentare un segnale di avanzamento si è rivelato una delusione: nei primi cinquanta metri del viale (lato Sud, zona stazione Centrale) sono state piantate soltanto alcune essenze verdi e tutto è rimasto come prima. Quindi anche il volto finale dell’opera sarà totalmente incompleto.

Un intervento minimo, che stride con le promesse di un’opera strategica, pensata per ricucire il legame tra la città e il mare. Secondo il cronoprogramma, i lavori avrebbero dovuto concludersi proprio entro il maggio 2025. Tuttavia, il ritmo attuale del cantiere rende evidente che la scadenza è ormai fuori portata. Di gran lunga.

L’intervento, dal valore complessivo di 3,6 milioni di euro, è finanziato in parte con fondi del PNRR e in parte con le risorse di coesione della Città Metropolitana. Ma mentre i tempi amministrativi sembrano rallentare, quelli imposti dall’Europa non concedono proroghe: entro il 2026 tutto dovrà essere completato e rendicontato.

Serve un’accelerazione netta, altrimenti il rischio è quello di perdere risorse vitali per un’opera che potrebbe restituire bellezza e funzionalità a uno dei punti più suggestivi della città. Per l’ennesima volta, l’Amministrazione guidata da Giuseppe Falcomatà (Pd) si dimostra incapace di rispettare gli impegni presi e di guidare il corretto funzionamento della cosa pubblica, lasciando ai cittadini i disagi di cantieri perenni, spesso e volentieri fermi, ma sempre buoni per qualche selfie sotto i riflettori. Le solite passerelle vuote di contenuti.

