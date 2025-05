Reggio Calabria ancora protagonista al Salone internazionale del Libro di Torino

StrettoWeb

La Città Metropolitana di Reggio Calabria torna protagonista al Salone internazionale del Libro di Torino. Tantissime, infatti, sono state le iniziative dedicate agli autori ed alle case editrici del nostro territorio, selezionate attraverso un avviso pubblico. Al termine dell’expo, il consigliere delegato alla Cultura, Filippo Quartuccio, si è detto “estremamente soddisfatto” anche per la partecipazione ed il coinvolgimento che ha interessato i diversi eventi organizzati all’interno dello stand di Palazzo Alvaro fra i padiglioni di Lingotto Fiere. “Decine di occasioni di incontro e presentazioni delle migliori realtà editoriali del territorio – ha spiegato Quartuccio – hanno sottolineato, ancora una volta, la vitalità del panorama culturale reggino, degnamente inserito in un contesto eccezionale e formidabile come il Salone internazionale del Libro”.

“Anche in questa edizione – ha aggiunto – la Città Metropolitana, grazie al supporto del sindaco Giuseppe Falcomatà e dei dirigenti e funzionari del Settore Cultura, ha voluto svolgere un ruolo di grande rilievo all’interno di una delle fiere più importanti d’Europa dedicate all’editoria, offrendo massima collaborazione e sostegno a quanti ci hanno accompagnati in un viaggio esaltante“. “Questo progetto – ha spiegato il consigliere metropolitano – si inserisce in una cornice più ampia di valorizzazione della cultura del territorio e favorisce la promozione di realtà editoriali ed autori in grado di contribuire ad una nuova narrazione dei luoghi e dei contesti che rendono magnifico il nostro comprensorio”.

“Dunque – ha concluso Filippo Quartuccio – si consolida e si rafforza una sinergia fondamentale attraverso la quale, la Città Metropolitana, punta ad occupare sempre più spazio e rilievo in ambiti d’altissimo pregio, livello e valore culturale così da fare emergere le eccellenze e la parte migliore di un territorio che va scritto, descritto e raccontato”.