Reggio Calabria, il 23 maggio “Ambiente e Territorio nella Metrocity: criticità e proposte” | INFO

StrettoWeb

Si terrà venerdì 23 maggio, dalle 9.30 alle 13, presso l’Aula Magna del Dipartimento DICEAM – Università Mediterranea di Reggio Calabria, il convegno pubblico “Ambiente e Territorio nella Metrocity: criticità e proposte”, promosso dall’associazione Reggio Cresce, con il Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Energia, dell’Ambiente e dei Materiali. Un’iniziativa che si inserisce nel percorso di cittadinanza attiva e confronto civico che l’associazione Reggio Cresce, presieduta da Rosy Perrone, porta avanti da oltre un anno, con l’obiettivo di ascoltare i territori, proporre soluzioni e stimolare riflessioni condivise.

Temi centrali del convegno saranno le sfide ambientali e territoriali della Città Metropolitana di Reggio Calabria: dalla gestione delle risorse naturali ai corsi d’acqua, dalla rigenerazione costiera alla prevenzione incendi, fino alla valorizzazione delle aree verdi e alla gestione delle emergenze idriche.

Il convegno, che sarà aperto dal Prof. Giuseppe Barbaro, direttore DICEAM, e da Rosy Perrone, presidente di Reggio Cresce, vedrà la partecipazione esperti del settore, docenti universitari, e rappresentanti delle Istituzioni.

Un ulteriore contributo che l’Associazione Reggio Cresce vuole dare al lavoro in rete, per costruire una visione condivisa di futuro sostenibile per Reggio Calabria.