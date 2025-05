Reggio Calabria, al carcere di Arghillà la presentazione di due nuovi corsi

StrettoWeb

Al dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, provveditorato regionale della Calabria, direzione degli istituti penitenziari “Giuseppe Panzera” di Reggio Calabria, è arrivata la disponibilità del Rotary Club di Reggio Sud Parallelo, presieduto da Monica Falcomatà, 38 per il finanziamento di alcuni corsi. La presentazione avverrà il prossimo 27 maggio alle ore 10, presso il penitenziario di Arghillà.

Corsi

– Corso caregivar per detenuti, con rilascio dell’attestato di frequenza “uso domestico” per 10 detenuti (5 per il plesso San Pietro e 5 per il Plesso di Arghillà)

– Corso antincendio per il personale di Polizia Penitenziaria per 10 poliziotti (5 per il plesso San Pietro e 5 per il Plesso di Arghillà).