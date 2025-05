Reggio Calabria, addio ad Alp Kunkar: illustre docente e studioso degli agrumi

StrettoWeb

“Il nostro amato Alp Kunkar ci ha lasciati il giorno venerdì 9 maggio 2025, la moglie e i figli lo comunicano agli amici di Facebook”. Con questo triste post la famiglia del noto Alp Kunkar informa amici e parenti della morte di una persona cosi speciale che lascia il segno a Reggio Calabria. Kunkar, da tempo ormai in pensione, era stato ex Dirigente d’Azienda, ex Prof. Inc. presso l’Università Magna Grecia di Reggio Calabria e presso l’Università di Messina Dipartimento di Chimica Industriale. Amava scrivere e infatti è autore dei seguenti testi:

– Metodi Razionali d’Analisi dei Succhi Agrumari;

– Il Bergamotto e le sue essenze;

– Compendium plantarum atque aromaticarum;

– Oli essenziali da fitomasse;

– Gli Agrumi e la tecnologia dei loro derivati;

– Le piante officinali della Calabria;

– Gli Agrumi (Storia, botanica, morfologia e costituenti degli agrumi);

– Gli Agrumi (Componenti degli oli essenziali agrumari)

– Consulente dell’United Nations Industrial Development Organinisations – UNIDO

– Gli oli essenziali agrumari

Alp Kunkar era originario di Smirne in Turchia ma da sempre aveva vissuto a Reggio Calabria. Tristezza e sgomento per la morte quindi di un grandissimo professore amante della città e che spesso condivideva foto di Reggio antica.

