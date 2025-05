A Reggio Calabria, un abbraccio di cura e gratitudine per la Festa della Mamma al GOM

StrettoWeb

L’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, diretta dal Prof. Stefano Palomba, con la collaborazione del personale Ostetrico, ha festeggiato la Festa della Mamma insieme alle pazienti, offrendo loro una tisana e confrontandosi sui temi della genitorialità, dell’ascolto e della cura dell’altro. Le dr.sse ostetriche Mariangela Tomo, Domenica Morabito, Valentina Turco, Sofia Malaspina, Ersilia Minniti, Giovanna Romeo, anche a nome delle colleghe non in servizio, hanno voluto rendere omaggio a tutte le mamme con i versi di una poesia che racchiude il senso più profondo di questa giornata: “Non c’è mai stato, nè ci sarà mai, nulla di così speciale come l’amore tra una madre e un figlio“. “Le mamma sono il motore del mondo – affermano le ostetriche del GOM in una nota – auguri a tutti voi, dunque, mamme, custodi dei ricordi e tessitrici di storie, capaci di ascoltare, di comprendere e perdonare. Siete il filo che tiene insieme la trama della vita, il senso che colora ogni momento. Le ostetriche del GOM non possono che dirvi grazie, perchè per ogni nascita che accompagniamo, nasce una madre e rinasce un’ostetrica“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.