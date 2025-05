7ª edizione Bando “Onore al Merito”, Princi: “merito sia chiave del successo” | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Si è svolto nella mattinata odierna, lunedì 12 maggio, presso la sala “Federica Monteleone” del Consiglio regionale della Calabria, l’appuntamento con la 7ª edizione del Bando “Onore al Merito”, progetto dedicato ai giovani che aspirano a una carriera nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate. L’iniziativa, promossa dalla Nissolino Corsi di Reggio Calabria, mira a sostenere gli studenti meritevoli attraverso borse di studio per la preparazione ai concorsi militari.

Premiati gli studenti vincitori delle borse di studio dello scorso anno, oggi impegnati con entusiasmo nei percorsi formativi della Nissolino Corsi. Il convegno, dal titolo evocativo “Il Merito come chiave del successo”, ha visto la partecipazione di studenti delle classi IV e V degli istituti scolastici secondari di secondo grado, insegnanti e rappresentanti istituzionali.

Presenti all’evento l’eurodeputato Giusi Princi, il consigliere del Comune di Reggio Calabria Federico Milia, la dottoressa Maria Luisa Panuccio (Titolare Panuccio corsi srls – Affiliata Nissolino Corsi, Orientatrice Professionale Orienta per le carriere in divisa), il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza dott. Antonio Marziale; il dott. Bruno Pansera (prof. di Metodi matematici per l’economia e le scienze attuariali e Consigliere di Amministrazione dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria), la prof.ssa Anna Maria Cama (dirigente Righi, Boccioni/Fermi).

Princi: “merito deve essere chiave del successo per i giovani”

Intervistata ai microfoni di StrettoWeb, Giusi Princi ha dichiarato: “insieme al nostro giovane consigliere comunale Federico Milia abbiamo voluto riconoscere e premiare il merito. Questo percorso formativo e di studio voluti e promossi dalla dott.ssa Panuccio che hanno garantito gratuità del percorso e le borse a sostegno di quello che è stato l’impegno dei giovani reggini e delle istituzioni scolastiche per accedere alla carriera militare. La mia presenza quest’oggi è un sostegno a quella che deve essere la chiave del successo: il merito, frutto di impegno, sacrificio e caparbietà dei giovani“.

Milia: “sempre più reggini in posizioni di vertice nelle forze armate”

Federico Milia ai nostri microfoni ha sottolineato: “una giornata che celebra il merito, il grande lavoro che c’è dietro questa agenzia, queste persone diventate negli anni un punto di riferimento per i giovani reggini che sognano di avere una carriera nelle forze armate. Sono sempre di più, anche nelle posizioni di vertice a livello nazionale, i nostri concittadini presenti, questo anche grazie a chi negli anni ha investito in questa formazione“.

