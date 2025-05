Reggio Calabria, il 24 maggio il corteo AGESCI per dire no alle mafie | INFO

StrettoWeb

Il Gruppo Scout Reggio Calabria 7 – Clan Déjà-Vù dell’AGESCI, in collaborazione con le zone Fata Morgana e Terra del bergamotto AGESCI Calabria, Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e l’associazione universitaria New Deal dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, promuove un corteo cittadino contro la ’ndrangheta per ricordare le vittime innocenti delle mafie e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della memoria e dell’impegno civile.

L’iniziativa si svolgerà sabato 24 maggio 2025, con partenza alle ore 17:00 da Piazza De Nava. Il corteo attraverserà alcuni luoghi simbolici della città con le seguenti tappe: Piazza Italia, Piazza Camagna e Piazza Duomo dove si concluderà l’evento con un momento di riflessione.

“Con questa azione vogliamo coinvolgere attivamente il territorio reggino, promuovendo una cittadinanza consapevole e partecipe, che sappia dire NO alle mafie con forza e dignità. Un percorso che intreccia memoria e impegno, affinché nessuna vittima venga dimenticata e perché ogni silenzio venga finalmente spezzato. Invitiamo le associazioni e la cittadinanza tutta a partecipare numerosi: portate con voi qualcosa che faccia rumore, pensieri di impegno e voglia di cambiamento. La giustizia ha bisogno di voci, non di silenzi. Unisciti a noi per romperli“, dichiara il Gruppo Scout Reggio Calabria 7 – Clan Déjà-Vù dell’AGESCI.