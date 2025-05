Reggio Calabria, il 14 giugno “REMaRe Insieme”: spirometrie gratuite e informazione per i cittadini | INFO

StrettoWeb

Il respiro della salute arriva nelle città italiane grazie all’iniziativa “REMaRe Insieme” (acronimo di Roadshow Emersione Malattie Respiratorie), promossa dall’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri AIPO-ITS/ETS, dalla Società Italiana di Pneumologia SIP/IRS e dalla Consulta della Pneumologia, a sua volta sostenuta dalle due società scientifiche, in collaborazione con Università e Amministrazioni locali.

L’iniziativa, itinerante, prevede un truck attrezzato – un vero e proprio poliambulatorio mobile di 60 m2 – che farà tappa, dal 4 al 17 giugno 2025, in otto città italiane, fornendo gratuitamente il servizio diagnostico della spirometria e informazioni utili alla cittadinanza, sia per la valutazione della propria salute respiratoria, sia per sensibilizzare alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle malattie dell’apparato respiratorio.

Il tour prevede le seguenti date:

DATA COMUNE LUOGO mercoledì 4 giugno 2025 TORINO Piazza Castello giovedì 5 giugno 2025 MILANO Piazzale Cadorna venerdì 6 giugno 2025 VERONA Piazza San Zeno sabato 9 giugno 2025 PERUGIA Piazza IV Novembre domenica 12 giugno 2025 BARI Piazza della Libertà sabato 14 giugno 2025 REGGIO CALABRIA Lungomare Italo Falcomatà lunedì 16 giugno 2025 NAPOLI Piazza Dante martedì 17 giugno 2025 ROMA Lungotevere Castello

In concreto, a bordo dell’“ospedale su ruote” si potrà:

Eseguire gratuitamente una spirometria , test semplice ma fondamentale per misurare la capacità respiratoria e rilevare precocemente patologie come BPCO, asma, polmoniti. È rapido, non invasivo, e può salvare molte vite.

, test semplice ma fondamentale per misurare la capacità respiratoria e rilevare precocemente patologie come BPCO, asma, polmoniti. È rapido, non invasivo, e può salvare molte vite. Parlare con medici pneumologi e operatori sanitari , a disposizione dei cittadini per rispondere a domande, chiarire dubbi, esaminare sintomi, offrire consigli utili.

, a disposizione dei cittadini per rispondere a domande, chiarire dubbi, esaminare sintomi, offrire consigli utili. Accedere a materiale informativo chiaro, aggiornato e comprensibile.

chiaro, aggiornato e comprensibile. Imparare a evitare i principali fattori di rischio: fumo attivo e passivo, inquinamento atmosferico, esposizione lavorativa a sostanze nocive, scarsa aderenza vaccinale.

Partecipare è importante: secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), le malattie respiratorie croniche sono tra le prime cinque cause di morte nel mondo, e solo in Italia si calcola che oltre tre milioni di persone siano affette da BPCO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva), spesso non diagnosticata. Asma e bronchite cronica, inoltre, spesso si manifestano in modo silenzioso e vengono ignorate fino a diventare invalidanti.

REMaRe Insieme, oltre che un’iniziativa sanitaria, è quindi un invito alla consapevolezza, alla cura di sé e alla prevenzione, nel nome del diritto fondamentale alla salute e all’accesso alle cure.

Il Progetto si svolge con il sostegno non vincolante di: GSK, Menarini.

Per informazioni: segreteria@consultapneumologia.it