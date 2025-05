Reggio Bic, Violante: “Eurocup ciliegina di una stagione straordinaria”

StrettoWeb

A inizio stagione aveva promesso un crescendo. E, anche se il campionato di Serie A non ha riservato i risultati sperati, Nino Violante può oggi tracciare un bilancio decisamente positivo della stagione della Reggio Bic. La partecipazione alle Final 8 di Eurocup a Yalova, chiusa con un prestigioso secondo posto, ha consacrato la crescita del progetto calabrese. “Il bilancio è assolutamente positivo – dichiara Violante –. La ciliegina sulla torta è stata l’esperienza in Turchia. Abbiamo vinto le prime quattro partite con grande autorità, dimostrando che nei grandi palcoscenici questi ragazzi danno il meglio. Hanno confermato tutto quello che avevamo intuito durante la stagione. E Antonio (Cugliandro, ndr) ha saputo guidarli con grande lucidità.”

L’Eurocup in casa: un orgoglio reggino

Se la finale di Yalova rappresenta il punto più alto sul piano sportivo, c’è un altro momento che resterà nel cuore di Nino Violante: l’organizzazione dell’Eurocup 3 proprio a Reggio Calabria. “È il mio ricordo più bello – confessa –. In quella manifestazione abbiamo dimostrato il nostro valore non solo in campo, ma anche fuori. La città ha risposto presente, la struttura rimodernata ha fatto da cornice perfetta e anche gli atleti delle altre squadre ci hanno fatto i complimenti per la nostra organizzazione. È stato un grande successo per tutta la società”.

Final 8 a Reggio? “Perché no!”

L’esperienza da organizzatori ha lasciato il segno, tanto che Violante non esclude scenari ambiziosi per il prossimo anno. “Abbiamo tutte le carte in regola per candidarci ad ospitare le Final 8 in casa – afferma con convinzione –. Naturalmente ci sono dinamiche da valutare, ma so già che la società si sta muovendo per capire se ci siano le condizioni.

Sarebbe una ciliegina sulla torta che valorizzerebbe ancora di più il percorso di crescita che stiamo facendo”.

Una realtà giovane ma già matura

In un contesto sportivo non sempre facile, la Reggio Bic continua a distinguersi come esempio di progettualità e ambizione. “Siamo una società giovane – conclude Violante – ma ogni anno cresciamo in modo esponenziale. Il merito è di tutti: dalla dirigenza allo staff, passando per gli atleti e per chi ci sostiene ogni giorno. Questa stagione resterà nella memoria, ma è anche un trampolino per sognare ancora più in grande”.

