Reggio Calabria brilla in Europa: la Reggio Bic premiata per una stagione da favola | FOTO e VIDEO

Un riconoscimento speciale per una stagione straordinaria. Questa mattina, nella suggestiva cornice del Polo Culturale “Mattia Preti” del Consiglio Regionale della Calabria, la Reggio Basket in Carrozzina (Reggio Bic) è stata premiata per i risultati eccezionali ottenuti nel corso della stagione sportiva 2024-2025, culminati con il secondo posto alle Final Eight di Eurocup 3. A consegnare il premio è stato l’Avv. Ernesto Siclari, Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Calabria, che ha voluto rendere omaggio non solo all’impresa sportiva in Europa, ma anche al cammino complessivo della squadra: semifinale di Coppa Italia, semifinale Scudetto e vicecampioni d’Europa.

“Non si premia solo un risultato – ha dichiarato il Garante Siclari – ma una squadra e una società che rappresentano con fierezza i valori di resilienza, impegno e responsabilità. La Reggio Bic è un modello per tutto il Sud, per l’Italia e per il mondo dello sport”.

All’evento ha preso parte anche l’On. Francesco Cannizzaro, Vicecapogruppo alla Camera dei Deputati, da sempre vicino alla squadra reggina: “la Reggio Bic è motivo di vanto per tutta la Calabria. Seguo questa realtà da tempo e vederla arrivare così in alto è una gioia immensa. È la dimostrazione che con passione, sacrificio e spirito di squadra, ogni sogno può diventare realtà”.

La Reggio Bic ha saputo scrivere una pagina indelebile nella storia dello sport calabrese: una società giovane, ma già protagonista sui parquet nazionali ed europei. Il secondo posto in Eurocup 3 rappresenta il miglior risultato internazionale mai ottenuto da una squadra del Sud Italia in questa disciplina.

Il riconoscimento conferito oggi assume un valore che va oltre la sfera sportiva: è il simbolo di un riscatto culturale e sociale, di un territorio che sa esprimere eccellenze e di una squadra che è riuscita a diventare ambasciatrice di valori e speranza.

Con questa stagione da incorniciare, la Reggio Bic guarda al futuro con entusiasmo, determinata a continuare a crescere, sognare e rappresentare con orgoglio la propria terra.

