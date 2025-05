Reggio Bic, Likic: “abbiamo fatto miracoli e scritto la storia”

StrettoWeb

Con la conclusione della stagione sportiva, la Reggio Bic può guardarsi indietro con orgoglio, consapevole di aver scritto una delle pagine più belle della propria storia. A raccontare le emozioni di quest’annata straordinaria è Zejiko Likic, uno dei protagonisti di una squadra che ha superato ogni aspettativa. “Non ci sono parole per spiegare quanto sono felice e contento – esordisce Likic – perché sono stato parte di una squadra che ha scritto la storia. È stata una stagione unica, con una squadra più forte che mai. Abbiamo fatto miracoli, dall’inizio fino alle finali di Eurocup 3, giocate solo due giorni fa a Yalova“.

Il tono è emozionato, autentico, come quello di chi ha vissuto un sogno ad occhi aperti. Una cavalcata incredibile, che ha portato la squadra reggiana a raggiungere traguardi mai visti prima.

I ricordi che restano per sempre

Tra le tante imprese vissute in campo, Likic individua tre momenti che resteranno per sempre nel suo cuore: “Il primo è la partecipazione alla Coppa d’Italia, la prima volta per noi. Poi i playoff scudetto nel girone unico, un altro traguardo storico. E infine la medaglia conquistata all’Eurocup 3 in Turchia. Siamo stati l’unica squadra italiana sul podio di questa competizione. È qualcosa che non dimenticherò mai“.

Una stagione al di sopra di ogni aspettativa

Alla domanda se si aspettasse una stagione così brillante, Likic sorride: “Mi aspettavo qualcosa di buono, ma non tutti questi risultati. Se all’inizio del campionato qualcuno mi avesse detto che avremmo ottenuto così tante vittorie, anche punto a punto, in partite bellissime e combattute, avrei firmato subito. È qualcosa che porterò con me per tutta la vita”.

La stagione della Reggio Bic si chiude così, con la consapevolezza di aver costruito qualcosa di grande. E se il futuro è ancora da scrivere, questa annata resterà come pietra miliare di una squadra che ha saputo sognare – e realizzare quei sogni.

