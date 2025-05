Reggina-Scafatese a porte chiuse, oggi la trattazione del reclamo: le ultime

StrettoWeb

“AS Reggina 1914 comunica che in data odierna, alle ore 14.30, si terrà la trattazione del reclamo presentato dal Club avverso alla decisione di disputare a porte chiuse la gara di finale play off con la Scafatese. La Società ha formalmente impugnato la sanzione, ritenendola penalizzante per la squadra e per l’intera tifoseria amaranto. Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati al termine della procedura”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale della Reggina, pubblicata questa mattina. Dopo aver annunciato il pre-reclamo nella giornata di ieri, oggi la società informa della trattazione dello stesso, che si terrà nel pomeriggio, alle ore 14.30. Già in giornata, dunque, potrebbero arrivare novità in merito all’accoglimento o al respingimento del ricorso. In caso di accoglimento ci si adopererebbe per un’apertura della prevendita in fretta e furia, visti i pochi giorni a disposizione. In caso contrario al Granillo si giocherà senza pubblico la finale playoff.