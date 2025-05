Reggina-Scafatese, i convocati amaranto: le scelte di Trocini

StrettoWeb

Ultima partita della stagione. Dopo quella regolare, e dopo aver fallito l’aggancio alla Serie D, la Reggina tenta la strada – comunque in salita – della promozione tramite ripescaggio. E lo fa con l’obiettivo di non avere rimpianti: domani al Granillo arriva la Scafatese, per la finale playoff, dopo l’ennesima settimana di polemiche, tra veleni con la Vibonese e decisione del Giudice Sportivo.

Questi i convocati del tecnico amaranto Trocini per il match di domani pomeriggio (fischio d’inizio alle ore 16). Ricordiamo che la Reggina ha due risultati su tre, anche se in caso di pari si andrà ai supplementari.

Portieri : Lagonigro, Lazar, Martinez

Difensori : Adejo, Capomaggio, Cham, Girasole, Giuliodori, Ingegneri, Vesprini

Centrocampisti : Barillà, Forciniti, Laaribi, Ndoye, Porcino, Urso

Attaccanti: Barranco, Curiale, De Felice, Grillo, Perri, Provazza, Ragusa, Renelus