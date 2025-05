Reggina-Scafatese, dal club campano pullman gratis per raggiungere Reggio Calabria

StrettoWeb

La Scafatese rende noto che, “in vista della finale play-off contro la Reggina – in programma domenica 18 maggio prossimo – il presidente Felice Romano metterà gratuitamente a disposizione dei tifosi pullman per raggiungere lo stadio “Oreste Granillo”. Le persone interessate potranno recarsi presso la sede del club – in via Chiesa Madre 5 – per registrare la propria prenotazione. Il presidente ha tenuto a sottolineare l’importanza di questo match”.

“E’ un grande appuntamento per la Scafatese – si legge nella nota della società – per scrivere un altro capitolo importante nella storia sportiva del Canarino. Torneremo in uno stadio prestigioso, nel quale abbiamo compiuto una grande impresa nella gara di andata della stagione regolare. Sarà una grande partita sul terreno di gioco, contro un avversario di grandissimo valore e di grande tradizione. E ci sarà un grande spettacolo anche sugli spalti, perché sono certo che non solo i nostri ultras, ma anche tantissimi sportivi scafatesi saranno al seguito dei nostri ragazzi per questa finale dei play-off. Tutti insieme, step by step”.

