Reggina, Salandria operato: la foto dall’ospedale

“Ciccio Salandria è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia, eseguito dalla Dott.ssa Tiziana Favilli al San Giuseppe Hospital di Arezzo. L’operazione è perfettamente riuscita e ora per Ciccio inizia il percorso di recupero, con la grinta e cuore che da sempre lo contraddistinguono! Forza Ciccio!”. Così sui social la Reggina augura buona guarigione a Francesco Salandria dopo l’operazione alla caviglia – perfettamente riuscita – ad Arezzo. Il centrocampista amaranto, com’è noto, è fuori per infortunio da mesi e ora è arrivato l’intervento che lo rimetterà in sesto in vista della prossima stagione.