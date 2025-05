Reggina, Ripepi: “figure di merda da Ballarino e Falcomatà. E non sapete che ha fatto Praticò in tribuna, fermato da Brunetti…”

StrettoWeb

“La Reggina e Ballarino ci stanno facendo fare figuracce ovunque. Figure di merda, perdonatemi il termine. Secondo me la situazione sta diventando seria, al di là del risultato sportivo. Io infatti auspico la C, anche se non cambierebbe nulla. Però vediamo cose storte, fuori da ogni logica, e vanno chiarite con tifosi e cittadini”. Comincia così la diretta social di Massimo Ripepi. Il consigliere comunale di Reggio Calabria torna a parlare della Reggina, di Ballarino, di Falcomatà e di quanto accaduto domenica contro la Vibonese.

“Abbiamo bisticciato con tutti, anche con squadre come Locri e Vibonese, da sempre amiche. E con Falcomatà sono due facce della stessa medaglia. Tra l’altro il sindaco ha fatto un comunicato in cui parla di sentenza abnorme sulle porte chiuse contro la Scafatese. Ma perché non si informa prima su ciò che è successo? Si parla di un funzionario che inveisce contro la Vibonese. E lui non controlla? Anziché controllare scarica la colpa su altri”, ha aggiunto.

“Il DG Praticò l’ho conosciuto, all’inizio mi sembrava un bravo ragazzo, ma ora dà i numeri, potrebbe fare il dirigente di Terza Categoria. Diverse persone mi hanno raccontato che in tribuna si è messo a urlare, inveendo come l’ultimo dei tifosi scapestrati, contro la dirigenza, contro l’allenatore della Vibonese. Pensate che Brunetti, così mi hanno raccontato in tanti, è andato a fermarlo e lui ha detto ‘non mi toccare’, lo ha spinto e lo stava facendo cadere”.