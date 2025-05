Reggina, Ripepi: “che brutte figure dal caramellaro Ballarino. Tra bugie, chiamate pilotate e aperitivi…”

StrettoWeb

Il consigliere comunale di Reggio Calabria Massimo Ripepi ha parlato di Reggina oggi, nella sua diretta social, il giorno dopo la mancata promozione in Serie C, conquistata dal Siracusa.“La città sta vivendo forse il momento più buio della storia. Ballarino mistifica la realtà, come ha fatto Falcomatà per 11 anni. Ogni volta che Ballarino apre la bocca ci fa fare brutte figure. Ricordatevi sempre le scelte fatte, Italia Viva, Califano, i parenti del presidente, e ricordatevi sempre che hanno rifiutato un multimiliardario che con la Ternana non ha fatto mai un debito. Perché loro sono comunisti, di quei comunisti che odiano il capitale e i ricchi. Lo hanno fatto passare come un criminale che ci avrebbe portato il fallimento”, il riferimento a Bandecchi. “Brunetti, Versace e Falcomatà stanno attaccati a Ballarino per raccattare voti e poi dicono a me che faccio politica con la Reggina”.

“Se ci fosse l’ergastolo per le bugie lo dovrebbero prendere. Dicono menzogne ogni giorno tutti, mistificano la realtà, ci sono commentatori che fanno questo perché vanno a cena con Ballarino, invitati da lui. Sono tutti coordinati col caramellaro di Ballarino, perché gli dà le caramelle. A Radio Ballarino le chiamate sono pilotate e appena qualcuno dice qualcosa contro gli chiudono la telefonata. Ora ho letto che stanno organizzando un aperitivo. Ma quale aperitivo? Non andate, non accettate le caramelle”, ha aggiunto.

“Si sono lamentati del presidente del Siracusa, che non è stato decente. Ma proprio loro parlano di decenza, con Ballarino che la settimana scorsa ha fatto un macello. Avete visto che ha fatto un sindaco vero, normale, come quello di Cosenza? Ha preso la palla in mano. A Reggio invece ci vogliono fare passare un campionato politicizzato come una grande vittoria, ma saremo al terzo anno di Serie D. Ballarino se l’è presa con gli arbitri, insinuando che il campionato è truccato. E’ una cosa vergognosa“.

